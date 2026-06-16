Universidad de Chile busca dar vuelta la página de lo que fue su igualdad a dos tantos ante Unión La Calera en la Liga de Primera y pone el foco en su duelo pendiente ante O’Higgins de Rancagua, en el que busca la victoria para meterse en la lucha de competencias internacionales.

Previo a este duelo, el defensor azul Marcelo Morales conversó con los medios de comunicación en conferencia de prensa y fue consultado sobre la protesta que tiene estimada la hinchada azul para este duelo ante los ‘Celestes’, en la que hicieron un llamado a no ir al estadio tras los problemas con la dirigencia y el jugador respondió al respecto.

“No había visto eso sobre la hinchada, si es así va a ser muy lamentable, porque nosotros necesitamos en estos momentos el aliento de ellos, que nos acompañen día a día”, parte indicando Morales.

En esa misma línea, el ‘Shelo’ sabe que es importante el apoyo de la hinchada del ‘Romántico Viajero’ en este momento y en la que esperan poder contar con su aliento para dicho duelo ante O’Higgins, el que dentro de plantel ya preparan con todo.

Morales habla por el presente azul | Foto: Photosport

“Ellos son importantes para nosotros, porque siempre llenan los estadios todos los fin de semanas, pero nos centramos en nosotros, el trabajo de la semana, sacar esto adelante, seguir trabajando de la misma manera con el profe y ojalá de frutos para el jueves y lo que resta del campeonato”, declaró.

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Finalmente, Morales reafirmó la consigna dentro de plantel azul para este partido ante O’Higgins de Rancagua, en la que saben que tienen que ganar como sea este compromiso para poder trepar en la tabla de posiciones.

“Hay que ganar sí o sí, eso es lo primero, sea como sea tenemos que ganar, tenemos que terminar la primera rueda con un triunfo. Hay que hacer lo que venimos haciendo en los primeros tiempos, el partido con Calera pudo ser 3-0 o 4-0 fácil, hay que sostener lo de los primeros tiempos, que nos falta mantener“, cerró.

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