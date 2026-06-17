El mercado de pases siempre reactiva las ilusiones y los deseos de los referentes históricos de los clubes, y en Universidad de Chile no es la excepción. Tras conocerse que Paulo Díaz fue desafectado de River Plate por decisión de su director técnico, Eduardo Coudet, las reacciones en el entorno azul no se hicieron esperar.

Uno de los más efusivos en manifestar su postura fue Horacio Rivas, quien conversa con BOLAVIP y no duda en candidatear de inmediato al defensor nacional para que vista la camiseta del Romántico Viajero.

Para el recordado exzaguero de la U, la incorporación de un futbolista de las características de Díaz sería un salto de calidad inconmensurable tanto para la institución como para el medio local. Rivas apuntó a que una contratación de esta envergadura no solo solucionaría problemas defensivos, sino que también elevaría el estatus de la competencia interna en el país: “Sería un tremendo refuerzo para la U y reforzaría, yo creo, un poco también lo que es el campeonato nacional”, afirmó con convicción.

El histórico azul profundizó en los múltiples beneficios que traería consigo el arribo del formado en Palestino, destacando que el club ganaría a un futbolista con roce internacional y de categoría probada. “Creo que sería una ayuda completa, en todo sentido. Creo que se recupera un jugador de Selección. Se podrían dar muchas cosas que, por supuesto, deberían ser valoradas y bien recibidas de parte de si se diera o se concretara el asunto”, detalló, evidenciando su entusiasmo con la operación.

“Sería un tremendo refuerzo para la U y reforzaría, yo creo, un poco también lo que es el campeonato nacional. Creo que sería una ayuda completa, en todo sentido”. — Horacio Rivas.

Horacio Rivas quiere sí o sí a Paulo Díaz como refuerzo.

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Al ser consultado directamente sobre si este nombre cumple a cabalidad con sus expectativas para la zona posterior del equipo, “Carepato” fue tajante y no dejó margen para las dudas, asegurando que es el perfil exacto que los laicos necesitan en este momento. “Me llena el gusto por lleno, o sea por lejos. O sea, no, no, no, sin discusión, sin discusión. O sea, si esa es la idea, quedémonos pegados con eso. Es para apañar y apoyar completamente”, sentenció el referente.

De esta manera, la mesa queda puesta y la jineta de la insistencia la tomó un histórico que sabe perfectamente lo que significa defender la retaguardia de Universidad de Chile. Ahora, la pelota queda del lado de la dirigencia de Azul Azul, que deberá evaluar si realiza los esfuerzos económicos y de gestión para intentar convencer a un Paulo Díaz que busca definir su futuro futbolístico tras su abrupta salida del cuadro millonario.