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MINUTO A MINUTO

U de Chile vs La Serena: Minuto a Minuto del partido por la Copa de La Liga

La escuadra de Fernando Gago se juega todo en la ciudad de las iglesias para seguir apostando a la clasificación.

La Serena recibe a Universidad de Chile.
© ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORTLa Serena recibe a Universidad de Chile.

Tras el envión anímico que significó el triunfo en el Clásico Universitario, Universidad de Chile retoma su camino en la Copa de La Liga enfrentando a Deportes La Serena. El encuentro está programado para este sábado a las 15:00 horas en el Estadio La Portada.

A continuación, los puntos clave de este compromiso:

  • Objetivo de la U: El equipo necesita los tres puntos para escalar en la tabla de posiciones y mantener sus opciones de clasificar a las semifinales del certamen.
  • Situación en el torneo: Este duelo corresponde a la cuarta jornada de la fase de grupos para ambas escuadras.
  • Bajas sensibles: El técnico Fernando Gago no podrá contar con dos de sus principales referentes: el capitán Marcelo Díaz y el delantero Eduardo Vargas.
  • Racha azul: El “Romántico Viajero” llega precedido de una victoria por 1-0 ante su archirrival, resultado que renovó los ánimos en el plantel.

Minuto a Minuto

¡GOOOOOOL DE LA U!

Marcelo Morales recupera un balón, se junta con Agustín Arce quien habilita a Ignacio Vásquez, y el Nacho fusila al arquero de La Serena, golazo de la U: LA SERENA 0 UNIVERSIDAD DE CHILE 3

32' Cambio en Universidad de Chile

Franco Calderón reemplaza a Nicolás Ramírez, que sintió un tirón y pidió el cambio luego del 2-0 de la U.

GOOOOOL DE LA U

30' Juan Martín Lucero con su olfato goleador recuperado, aprovecha un error de un central de La Serena para rematar a 25 metros y batir el arco papayero.

FOTO: Así lo festeja Agustín Arce

Agustín Arce marca el uno a cero para la U ante La Serena.

Agustín Arce marca el uno a cero para la U ante La Serena.

VIDEO: El gol de la U

Se confirma el gol de Universidad de Chile

El juez del encuentro ratifica el gol de Agustín Arce, la U se pone 1-0 arriba en el marcador.

¡GOOOOOL DE LA U!

11' Salida del terror de Sanhueza, que es aprovechada por Agustín Arce quién abre el marcador para Universidad de Chile ante Deportes La Serena

El VAR revisa el gol de Universidad de Chile

El árbitro Riquelme es asistido por el VAR para ratificar el gol de Agustín Arce

5' ¡Cae la primera amarilla!

Falta del lateral derecho de Universidad de Chile Fabián Hormazábal y el árbitro Riquelme lo amonesta con tarjeta amarilla.

¡Comienza el partido!

Deportes La Serena y Universidad de Chile inician el partido válido por la Liga de Primera

La U necesita los puntos

Universidad de Chile y Deportes La Serena se miden por la Copa de la Liga.

Universidad de Chile y Deportes La Serena se miden por la Copa de la Liga.

¡Formación de Deportes La Serena!

El 11 de Deportes La Serena ante la U.

El 11 de Deportes La Serena ante la U.

Vienen los equipos a la cancha

Ambos cuadros vienen a la cancha para el inicio del partido

La U termina su trabajo precompetitivo y se retira a los camarines

Trabajo precompetitivo de la U

Trabajo precompetitivo de la U

Lento ingreso de los hinchas de la U en La Serena

Ingreso de los hinchas de Universidad de Chile en La Portada.

Ingreso de los hinchas de Universidad de Chile en La Portada.

Los árbitros del partido

Los árbitros del partido entre Deportes La Serena vs Universidad de Chile

Los árbitros del partido entre Deportes La Serena vs Universidad de Chile

¡Formación de Universidad de Chile!

Formación de la U ante Deportes La Serena

Formación de la U ante Deportes La Serena

Los citados de Universidad de Chile

Gabriel Castellón, Cristopher Toselli, Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Bianneider Tamayo, Nicolás Ramírez, Nicolás Fernández, Marcelo Morales, Lucas Romero, Lucas Barrera, Charles Aránquiz, Israel Poblete, Agustín Arce, Javier Altamirano, Maximiliano Guerrero, Juan Martín Lucero, Ignacio Vásquez, Lucas Assadi Vicente Ramírez.

Así se encuentra la cancha del Estadio La Portada

BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DE BOLAVIP

A las 15:00 Deportes La Serena recibe a Universidad de Chile en partido válido por la Copa de la Liga

Cristopher Antúnez
Cristopher Antúnez
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