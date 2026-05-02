Tras el envión anímico que significó el triunfo en el Clásico Universitario, Universidad de Chile retoma su camino en la Copa de La Liga enfrentando a Deportes La Serena. El encuentro está programado para este sábado a las 15:00 horas en el Estadio La Portada.

A continuación, los puntos clave de este compromiso:

Objetivo de la U: El equipo necesita los tres puntos para escalar en la tabla de posiciones y mantener sus opciones de clasificar a las semifinales del certamen.

El equipo necesita los tres puntos para escalar en la tabla de posiciones y mantener sus opciones de clasificar a las del certamen. Situación en el torneo: Este duelo corresponde a la cuarta jornada de la fase de grupos para ambas escuadras.

Este duelo corresponde a la cuarta jornada de la fase de grupos para ambas escuadras. Bajas sensibles: El técnico Fernando Gago no podrá contar con dos de sus principales referentes: el capitán Marcelo Díaz y el delantero Eduardo Vargas .

El técnico no podrá contar con dos de sus principales referentes: el capitán y el delantero . Racha azul: El “Romántico Viajero” llega precedido de una victoria por 1-0 ante su archirrival, resultado que renovó los ánimos en el plantel.

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