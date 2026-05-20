El representante del delantero uruguayo, Pablo Bentancur, aseguró que recibió una propuesta -vía un intermediario- desde el país.

Universidad de Chile comienza a palpar el mercado de fichajes y los rumores surgen como pan caliente. Uno de ellos, ubica a Gonzalo Carneiro en el radar del conjunto estudiantil.

Ante tal situación, su representante, Pablo Bentancur, se refirió al futuro del delantero uruguayo. En entrevista con Carve Deportiva, aseguró que hay dos caminos. ¿Cuáles?

Uno de ellos, extender su vínculo con Nacional de Montevideo o, simplemente, buscarle una nueva casa deportiva para el segundo semestre. Ya lo conversó con el presidente del club charrúa y deberá definirse a la brevedad.

“Hablé con (Ricardo) Vairo e iba a tener una charla personal con él para ver qué quería el jugador. Si quería renovar o se quería ir, lo han tratado bien y Nacional lo espero. Tuvo una lesión cuando jugó”, lanzó.

“La idea, si no hay una renovación, es sacarlo ahora, seis meses antes de que termine el contrato. Ya le baraje un par de ofertas que hubo desde el exterior y estamos en eso”, agregó.

Gonzalo Pineiro está en el radar de Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

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Gonzalo Carneiro, en la mira de Universidad de Chile

Finalmente, el agente abordó los posibles destinos de su cliente y lo confirmó: uno de ellos proviene desde territorio chileno. El cuadro azul asoma como uno de sus pretendientes.

“Hay un equipo de Perú que lo quiere, me habló un equipo chileno también. En Chile fue un agente muy importante, en Perú fue directo. También hay unas ligas exóticas que no le vendrían nada mal”, cerró.

En resumen:

El representante Pablo Bentancur confirmó que un club chileno consultó por el delantero Gonzalo Carneiro .

confirmó que un club chileno consultó por el delantero . El atacante uruguayo evalúa renovar con Nacional de Montevideo o salir al fútbol extranjero.

o salir al fútbol extranjero. La gerencia pretende venderlo seis meses antes del término de su contrato si no renueva o simplemente rescindirle el vínculo.