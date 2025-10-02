La U terminó con la ilusión de Alianza Lima, club peruano que terminó con muchos años de malas campañas internacionales y que este 2025 estaba ilusionado luego de eliminar a grandes del continente como Boca Juniors y Gremio.

Luego de perder con los azules en Coquimbo, Alianza cayó derrotado el fin de semana con Cienciano en el Cusco, y pudo recuperarse este miércoles al ganarle 2-1 a Atlético Grau de Raúl Ruidiaz. Los Íntimos lo dieron vuelta, puesto que se fueron a los vestuarios terminado el primer tiempo perdiendo por la cuenta mínima.

Uno que salió a dar la cara fue el ídolo de Alianza Lima, Paolo Guerrero, el que reconoce que aún no se recuperan de la eliminación ante Universidad de Chile.

“Hasta ahora veo a mis compañeros un poco cabizbajos; todos querían seguir adelante en la Copa. A los hinchas también les ha afectado, pero poco a poco debemos olvidarnos de ello. Ahora tenemos que enfocarnos en las fechas que faltan y en sumar todos los puntos posibles”, comentó.

El Depredador intenta darle algo de esperanza a los hinchas, pese a que están muy lejos de ganar el Campeonato. “Ahora toca concentrarnos en las fechas que restan para poder sumar la mayor cantidad de puntos posible”, cerró.

Paolo Guerrero quería ganar la Copa Sudamericana

¿Cómo marcha Alianza Lima de Paolo Guerrero en la liga local?

Alianza Lima está en la cuarta posición con 18 puntos, a nueve unidades de los 27 que tiene el puntero Universitario de Deportes (donde juega Rodrigo Ureña).