El ídolo de Universidad de Chile habló de la crisis institucional provocada por Azul Azul y puso de ejemplo lo que ocurre en Colo Colo.

Una profunda y sincera entrevista dio el exfutblista Johnny Herrera respecto a lo que está pasando en la U, donde hay una compleja crisis institucional por la investigación sobre la administración de Azul Azul.

El ídolo de Universidad de Chile se refirió a esto en The Clinic, donde lamentó lo que ha ocurrido en el club estudiantil. También comentó que en el círculo azul se sabía de la cercanía que había con las administraciones de Huachipato y Ñublense.

“Tristemente, la U está deambulando en una nube de incertidumbre. No se sabe qué va a pasar, si se van a mantener los mismos dirigentes o si van a cambiar los dueños. Es un tema legal bien amplio, pero a los que estamos en la interna, que regularmente estamos al tanto de las noticias y seguimos en contacto con gente de la U, realmente no nos sorprende. Esta amistad que tiene la U con Huachipato y Ñublense se sabía hace rato. Una lata que nunca quisieran admitirlo”, comenzó diciendo Herrera.

Respecto al futuro del club laico, el exseleccionado nacional y bicampeón de América, trata de pensar en positivo. Incluso contó que en su momento compró algunas acciones.

“Me gustaría que las acciones terminaran en buen puerto. Hasta yo tengo acciones de la U, compré en su momento para sentir que tenía un pedacito del club y todavía las mantengo. Por eso, lo que más deseo es que lleguen a manos de gente que realmente ame a la U y quiera que al equipo le vaya bien”, comentó.

En la misma línea, el Samurai Azul puso su preocupación en la incertidumbre que podría haber en el plantel del Romántico Viajero, así como los funcionarios del club.

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“Hay jugadores que tienen contratos por dos o tres años, otros que recién vienen llegando y otros que están pensando en retirarse. Entonces, obviamente aparece la incertidumbre. Si todo esto explota, ¿qué pasa con sus contratos? Si le congelan los activos a la U, ¿qué pasa con toda la gente que trabaja ahí? Y no hablo solo de futbolistas, también de las tías, de la gente que lleva años trabajando en el club”, apuntó Herrera.

La admiración por Aníbal Mosa en Colo Colo

En la instancia y sorpresivamente, el campeón de la Copa Sudamericana 2011 destacó lo que ha realizado Aníbal Mosa en el archirrival, Colo Colo. Pues el empresario de origen sirio es el accionista mayoritario y actual presidente de Blanco y Negro, donde tiene el control absoluto.

“Yo valoro la administración de Aníbal Mosa. Es una persona que da la cara y pone la plata de manera transparente. Todos saben cuál es su intención dentro del club y eso, al menos, genera claridad. Más allá de que el proyecto deportivo no haya resultado y de que Colo Colo hiciera una apuesta económica muy fuerte con los refuerzos, el club tiene un liderazgo visible”, completó el referente de la U.

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En síntesis