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Bianneider Tamayo revela quién es su mejor amigo en la U: “No diré el nombre, pero…”

El defensor venezolano bromeó con una figura de Universidad de Chile. Tiene un curioso apodo en el plantel.

Bianneider Tamayo confesó quién es su compañero más cercano.
© Club Universidad de ChileBianneider Tamayo confesó quién es su compañero más cercano.

Universidad de Chile no vive un buen momento, pero la armonía sigue uniendo al camarín. Ejemplo de ello son las palabras de Bianneider Tamayo, que no dudó en tomarse con humor la consulta sobre quién es su mejor amigo.

En el podcast Metamos Bulla del canal oficial del club en YouTube, el defensor venezolano bromeó con el apodo de Ignacio Vásquez. Si bien es su vínculo más cercano en el equipo, no lo perdonó.

A su vez, el zaguero de 21 años mencionó a otro grupo con el que comparte en el Centro Deportivo Azul. La sangre joven irrumpe con fuerza en La Cisterna: hay cantera de sobra.

“¿El más compa? No voy a decir el nombre, pero le voy a decir… Pichulero (Ignacio Vásquez)“, comentó entre risas el seleccionado internacional.

Hay un grupito acá que yo le digo La Banda de los Menores. Son los que vienen de la proyección, está metido (Andrés) Bolaños también. Pero más por fuera, con Pichu y con Nacho Sáez también”, agregó.

Bianneider Tamayo bromeó con el apodo de Ignacio Vásquez. (Foto: Universidad de Chile)

Bianneider Tamayo bromeó con el apodo de Ignacio Vásquez. (Foto: Universidad de Chile)

Bianneider Tamayo suma presencia en Universidad de Chile

Durante la presente temporada, el jugador en cuestión ha disputado una totalidad de nueve compromisos. En aquellos encuentros, logró anotar un gol y no aportó con asistencias.

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Cabe consignar que Bianneider Tamayo tiene contrato vigente con Universidad de Chile hasta el 31 de diciembre de 2027. No se avizora una salida en el mercado de fichajes.

Martín Aliaga
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