¿Por qué los hinchas de U. de Chile odian tanto a Gastón Edul? Esta es la razón

El periodista argentino volvió a estar en el centro de la conversación tras su participación en La Velada del Año 6, pero en la U no todos tienen una buena imagen de él.

Gastón Edul es uno de los periodistas deportivos argentinos más reconocidos de la actualidad. Su cobertura de la Selección Argentina y su presencia constante en redes sociales lo han convertido en una figura seguida por miles de fanáticos del fútbol.

Sin embargo, su popularidad también ha generado rechazo en algunos sectores del fútbol sudamericano. En Chile, especialmente entre los hinchas de Universidad de Chile, el nombre del periodista no pasa desapercibido y existe un antecedente que explica la mala relación que algunos azules tienen con él.

Todo esto vuelve a tomar relevancia debido a su participación en La Velada del Año 6, donde el comunicador de TyC Sports se enfrentará al español Edu Aguirre del El Chiringuito.

El motivo que explica la mala relación entre Edul y los hinchas de la U

El reportero trasandino quedó en el ojo del huracán tras los incidentes ocurridos en el partido por la Copa Sudamericana entre Independiente de Avellaneda y la U, duelo que terminó marcado por graves hechos de violencia y que generó una investigación por parte de los organismos correspondientes.

Durante ese proceso, Edul manifestó en más de una oportunidad su postura sobre la continuidad del Romántico Viajero en el certamen internacional, cuestionando que el cuadro azul siguiera participando en la competencia pese a lo ocurrido.

“Ojalá no pase nada en el partido de vuelta y pueda desarrollarse todo con normalidad. Pero si llega a la final… acá el problema es que U. de Chile siga compitiendo en una copa en la que no tiene que estar“, lanzó en su momento en X.

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Confirmado:

Se decidió descalificar a Independiente de la Copa Sudamericana y que U de Chile pase a Cuartos de Final.

Un fallo escandaloso. Sienta un precedente peligroso.

Este fallo va a ser recordado con el paso de los años. — Gastón Edul (@gastonedul) September 4, 2025

La molestia de los hinchas bullangueros aumentó posteriormente cuando, tras la eliminación de la U a manos de Lanús, el periodista publicó un mensaje en redes sociales celebrando la salida del equipo chileno del torneo.

Lanús está en la final de la Sudamericana.

La U de Chile está eliminado. — Gastón Edul (@gastonedul) October 30, 2025

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Aquellas publicaciones no pasaron desapercibidas entre los fanáticos azules, quienes desde entonces han recordado sus comentarios cada vez que el nombre de Edul vuelve a aparecer en la conversación futbolera.

¿Dónde ver Gastón Edul vs. Edu Aguirre en La Velada del Año 6?

La pelea podrá seguirse de manera gratuita a través de los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch y YouTube, plataformas donde se transmitirá toda la jornada del evento para los fanáticos de distintos países.