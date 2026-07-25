¿A qué hora y dónde ver GRATIS la pelea de Edu Aguirre vs. Gastón Edul en La Velada del Año 6?

El periodista español y el argentino se subirán al ring en uno de los combates más esperados de La Velada del Año 6. Revisa todos los detalles para no perderte el enfrentamiento.

La Velada del Año 6 promete volver a reunir a millones de espectadores alrededor del mundo con una cartelera cargada de figuras del entretenimiento, redes sociales y el deporte.

El evento organizado por el streamer español Ibai Llanos y que se llevará a cabo en el Estadio La Cartuja de la ciudad de Sevilla, España, se ha transformado en uno de los espectáculos de boxeo amateur más esperados del año.

Entre los duelos que más expectativa han generado aparece el enfrentamiento entre el argentino Gastón Edul y el español Edu Aguirre, dos reconocidos periodistas deportivos que dejarán por un momento los micrófonos para ponerse los guantes y medirse arriba del cuadrilátero.

Aguirre es muy identificado con Cristiano Ronaldo, mientras que Edul con Lionel Messi | FOTO: Captura

Por eso, muchos fanáticos ya se preguntan cuándo será el enfrentamiento, dónde podrán verlo y a qué hora comenzará en cada país.

¿Dónde ver Gastón Edul vs. Edu Aguirre en La Velada del Año 6?

La pelea podrá seguirse de manera gratuita a través de los canales oficiales de Ibai Llanos en Twitch y YouTube, plataformas donde se transmitirá toda la jornada del evento para los fanáticos de distintos países.

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Horarios de la pelea de Gastón Edul vs. Edu Aguirre en La Velada del Año 6:

Perú: 12:00

Colombia: 12:00

Ecuador: 12:00

Argentina: 14:00

Uruguay: 14:00

Brasil: 14:00

Paraguay: 14:00

Chile: 13:00

Venezuela: 13:00

Bolivia: 13:00

México: 11:00

Estados Unidos: 13:00 (GMT-4), 12:00 (GMT-5), 11:00 (GMT-6), 10:00 (GMT-7) y 9:00 (GMT-8).

España: 19:00

Guatemala: 11:00

Nicaragua: 11:00

Costa Rica: 11:00

Panamá: 11:00

Honduras: 11:00

Puerto Rico: 11:00

República Dominicana: 11:00