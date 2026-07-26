Predicción fútbol chileno: el resultado exacto de Audax Italiano vs. Universidad de Chile, según la IA

Audax Italiano recibe a Universidad de Chile por la Fecha 16 de la Liga de Primera, y el oráculo predictivo de la IA ya lanzó su pronóstico.

Universidad de Chile vuelve a la acción este fin de semana con el inicio de la segunda rueda de la Liga de Primera 2026. El equipo de Fernando Gago visitará a Audax Italiano por la fecha 16 con la obligación de sumar de a tres para mantenerse en la lucha por el campeonato.

Actualmente, los azules son terceros con 24 puntos y una victoria les permitirá alcanzar a Universidad Católica en el subliderato, además de conservar la diferencia de 12 unidades respecto del líder Colo Colo.

Eduardo Vargas vuelve al once titular de Universidad de Chile (Photosport).

Para este compromiso, la U contará con dos importantes regresos en su formación titular. Charles Aránguiz y Eduardo Vargas volverán al once estelar de Fernando Gago, entregando experiencia y jerarquía a un equipo que buscará comenzar la segunda rueda con un triunfo.

En la vereda del Audax Italiano, el elenco de La Florida tendrá el debut en la banca del técnico Patricio Graff quien a principios de mes asumió la banca en reemplazo de Gustavo Lemma quien renunció tras malos resultados y eliminación en Copa Sudamericana.

En la antesala del compromiso, Bolavip Chile consultó al oráculo predictivo de la inteligencia artificial para conocer su pronóstico sobre el resultado exacto del encuentro entre itálicos y universitarios. La respuesta fue categórica: “Me la juego por un Audax Italiano 1 – 2 Universidad de Chile”.

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Las razones del triunfo azul, según la IA