La U arranca la segunda rueda de la Liga de Primera visitando este domingo a Audax Italiano en el Bicentenario de La Florida.

Universidad de Chile vuelve a la acción este fin de semana en el inicio de la segunda rueda de la Liga de Primera 2026. El ‘Romántico Viajero’ visitará a Audax Italiano por la fecha 16 del campeonato con la obligación de sumar de a tres para seguir firme en la pelea por los primeros puestos de la tabla.

La U llega al compromiso con la necesidad de volver a los triunfos tras el receso de invierno. Actualmente, el elenco estudiantil marcha tercero con 24 puntos y una victoria les permitirá alcanzar a Universidad Católica en el subliderato, además de mantener la diferencia de 12 unidades respecto del líder Colo Colo, que ya inició la segunda parte del torneo con un triunfo ante Deportes Limache.

Una de las principales novedades en la formación de la U será el regreso de dos referentes. Tanto Charles Aránguiz como Eduardo Vargas volverán al once estelar de Fernando Gago, reforzando a un equipo que buscará comenzar la segunda rueda con el pie derecho.

En la vereda opuesta estará Audax Italiano, elenco que necesita sumar con urgencia para escapar de los puestos bajos de la clasificación. Será el estreno del técnico Patricio Graff en la Liga de Primera 2026, donde los floridanos buscarán escapar del 13° puesto.

¿A qué hora juegan Audax Italiano vs. Universidad de Chile?

El partido entre Audax Italiano y Universidad de Chile se disputará este domingo desde las 17:30 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida, por la fecha 16 de la Liga de Primera 2026.

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¿Dónde ver EN VIVO Audax Italiano vs. Universidad de Chile?

El encuentro será transmitido por TNT Sports Premium en televisión, mientras que vía streaming podrá verse a través de HBO Max.

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026