El periodista nacional, Danilo Díaz quedó maravillado con este jugador de la Universidad de Chile.

Universidad de Chile dio un golpe en la mesa en su lucha por el Chile 2 dentro de la Liga de Primera, en donde el ‘Romántico Viajero’ tuvo una jornada inspirada y goleó por 6-0 a Ñublense de Chillán, resultado que deja gratas sensaciones en el equipo de Fernando Gago.

Tras lo que fue este duelo, el periodista Danilo Díaz ocupó su espacio en el programa ‘La Fecha’ en Youtube para hacer un desglose de esta gran actuación de los ‘Azules’, en la que dejó grandes elogios para lo que fue el rendimiento que mostró Maximiliano Guerrero.

“Muy buen partido de Maximiliano Guerrero, un jugador que con Gustavo Álvarez tuvo un gran rendimiento, Eduardo Berizzo cuando (Guerrero) estaba en Deportes La Serena, lo lleva para jugar en la Selección Chilena”, partió indicando Díaz.

Agregando a sus comentarios, el ‘Tenor del Pueblo’ focalizó en que el atacante azul es un jugador que tiene un elemento corporal que muy pocos jugadores tienen en el fútbol chileno, algo que sin duda que lo hace marcar diferencias.

Díaz no escatimó en elogios por Guerrero | Foto: Photosport

“Es un jugador que tiene un lomo diferente a nuestros jugadores, es un jugador potente y fuerte, es muy interesante”, declaró.

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Concluyendo, Díaz también tuvo palabras de buena crianza para lo que fue el partido que tuvo Agustín Arce, otra de las grandes figuras que dejó el triunfo de la Universidad de Chile.

“Gran partido de Agustín Arce, le gusta pegarle al arco, va al arco, es un jugador de muy buena pegada y profundiza muy bien”, cerró.