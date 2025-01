Una semana bastante movida ha tenido Universidad de Chile en lo que respecta a refuerzos, ya que han sido confirmados por estos días tres caras nuevas, como lo son: Nicolás Fernández, Javier Altamirano y Rodrigo “Tucu” Contreras.

A pesar de ello, los Azules siguen activos en el mercado de fichajes y están en búsqueda del tan ansiado 9 que llegue a hacer olvidar los deslucidos pasos de Cristian Palacios y Luciano Pons.

La opción uno del Bulla sería el uruguayo Octavio Rivero pero ante las dificultades en las negociaciones con Barcelona de Guayaquil, en el Romántico Viajero miran de reojo otra alternativa. ¿Cuál es? El argentino Lucas Di Yorio, que actualmente milita en el Athletico Paranaense, así lo dio a conocer el periodista José Tomás Fernández.

Le sale competencia a la U: Lucas Di Yorio es vinculado al Toulouse de Francia

Pero la U no correría sola en el fichaje del ex goleador de Everton de Viña del Mar, pues el periodista francés Marc Mechenoua indicó en su cuenta de X (Ex Twitter) que el Toulouse Football Club del chileno Gabriel Suazo estaría tras los pasos de Di Yorio.

“Toulouse se puso en contacto con el Athletico Paranense (D2 brasileño) para fichar al delantero Lucas Di Yorio. Negociaciones en torno a un préstamo con opción de compra”, aseveró el comunicador de Le Parisien.

Recordar que el centrodelantero trasandino ha disputado cuatro partidos este 2025 por el Campeonato Paranaense y lleva tres anotaciones, consolidándose como una de las figuras del equipo.

¿Cuándo juega la U por la Copa Chile?

La Universidad de Chile se sigue preparando para lo que es su estreno por la Copa Chile, el que está pactado para este miércoles 29 de enero a partir de las 19:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.