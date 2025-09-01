El Superclásico fue para Colo Colo al imponerse por la cuenta mínima con gol de Vicente Pizarro a Universidad de Chile que jugó gran parte del partido con 10 hombres por la expulsión de Franco Calderón.

La derrota dolió mucho en la U porque si antes del partido el título se había puesto cuesta arriba con el triunfo de Coquimbo Unido ante Huachipato, con este traspié los azules casi se despiden de la posibilidad de ser campeón.

Uno que analizó la derrota azul fue Sergio Bernabé Vargas, ídolo de los universitarios y que ahora comenta en Radio ADN, quién disparó de entrada que “en la conformación del plantel uno busca diferentes posibilidades en cuanto a los temas futbolísticos”.

Agregando que “unos de mejor control de balón, toque, posicionamiento, dinámicos, intensos, más de lucha. Lo ideal dentro de un plantel, sobre todo con el presupuesto que tiene la U, es lograr esos equipos. Uno donde puedas echar mano a ciertas características de jugadores según las circunstancias del juego”.

En esa misma línea remató asegurando que “a veces requiere defender mucho más que controlar la pelota, como hoy en el segundo tiempo. Pero si tienes sólo jugadores para controlar el balón no vas a poder cambiar el planteamiento. No sé qué habrá pasado, sabíamos que estaba la posibilidad de traer otro delantero”.

Sergio Vargas culpa a la conformación del plantel de la U.

Sergio Vargas apunta al mal segundo tiempo de la U

“Jugó siempre en campo de la U, que prácticamente no tuvo la pelota. Y jugadores que no están para ese desgaste, se desgastaron corriendo. Altamirano, Charles y Guerrero, que son de otras características. Por eso hay especialistas. Por eso siempre es importante que el técnico tenga diferentes opciones en la banca”, cerró.