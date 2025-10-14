Universidad de Chile recibió a Palestino en el Estadio Santa Laura-SEK en un duelo clave para las pretensiones de ambos equipos en la apasionante Liga de Primera 2025.

Los azules buscaban mantenerse en la lucha por el Chile 2, actualmente en manos de Universidad Católica, mientras que los árabes querían sumar puntos para seguir compitiendo por la clasificación a torneos internacionales. ¿Cómo finalizó el encuentro? 2 a 1 a favor de los de Gustavo Álvarez.

El cruce entre Javier Altamirano y Jason León

Fue en la segunda parte que la dinámica del encuentro tuvo mayor intensidad, y los jugadores comenzaron a interactuar de manera más espontánea dentro y fuera del campo

En ese contexto, el mediocampista Javier Altamirano protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales tras su respuesta al recién ingresado Jason León.

“Conchetu… penca, a vo te cul…”, se alcanza a leer los labios del ex Santiago Wanderers, a lo que el seleccionado chileno respondió de manera llamativa con la frase: ¡Y tu mamá, y tu mamá!”

Javier Altamirano volvió a hacer protagonista en un partido de la U | FOTO: Andres Pina/Photosport

Este registro superó las 200 mil visualizaciones en todas las redes sociales y generó un sinfín de comentarios entre los hinchas bullangueros.

El video viral de Altamirano y León: