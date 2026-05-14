No solo Francisco González de O’Higgins: el otro jugador que la UC estaría observando según Fernando Tapia

La UC sigue proyectando el mercado y ya comienzan a aparecer nombres en ofensiva de cara al segundo semestre de la temporada 2026.

Universidad Católica continúa trabajando en la planificación del próximo mercado de fichajes, con el objetivo de reforzar el plantel de cara al segundo semeste de la temporada 2026.

Uno de los puestos que la UC buscaría potenciar sería el ataque, especialmente por las bandas, donde Daniel Garnero sigue evaluando alternativas que puedan aportar velocidad y desequilibrio en el uno contra uno.

En ese escenario, han surgido distintas informaciones respecto a jugadores que estarían siendo seguidos por la institución precordillerana.

Joe Abrigo estaría nuevamente en el radar de la UC

En el programa Pauta de Juego de Radio Pauta, el periodista Jorge “Coke” Hevia comenzó a hablar del posible interés por Francisco González, una de las grandes figuras de O’Higgins.

Fue en ese instante cuando el comunicador Fernando Tapia entregó nuevos detalles sobre el mercado del cuadro de la Franja y aseguró que no solo González estaría en el radar de la UC.

“¿Sabes cuál es el chileno que está monitoreando? Yo no tengo ningún embargo. A mí me contaron que puede ser Joe Abrigo de Palestino”, señaló el comunicador.

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Abrigo tiene contrato con el Tino-Tino hasta diciembre de 2026 | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Cabe recordar que en la temporada 2025 el nombre de Joe Abrigo también sonó para arribar a San Carlos de Apoquindo, pero aquello no fructificó.

En resumen…

La UC sigue planificando su plantel para el segundo semestre de la temporada 2026 y ya comienzan a surgir opciones en ofensiva. En ese contexto, Fernando Tapia reveló que el club también estaría siguiendo de cerca a Joe Abrigo, actual jugador de Palestino.