Gianni Infantino hace el ridículo: filtran “súplica” a Donald Trump tras fracasado plan de FIFA

The New York Post filtró que el presidente de la FIFA estaría desesperado por contactarse con el mandatario estadounidense tras el fracasado plan de vender la Copa del Mundo a inversores privados.

Un nuevo capítulo de polémica sacude a la FIFA unas semanas después del Mundial 2026. En las últimas horas, el diario New York Post aseguró que el máximo dirigente del fútbol internacional, Gianni Infantino, estaría buscando desesperadamente el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego del fracaso de su plan para vender una participación de la Copa del Mundo a inversionistas privados.

Según la publicación, Infantino habría intentado comunicarse en reiteradas ocasiones con Trump tras el derrumbe de la operación, sintiéndose aislado por las críticas que provocó el proyecto. El medio citado sostiene que el dirigente suizo buscó apoyo político de la Casa Blanca e intentó coordinar conversaciones con el secretario de Estado, Marco Rubio.

“El jefe de la FIFA, Gianni Infantino, bajo presión, suplica a la Casa Blanca de Trump que salve su puesto”, titula el New York Post, quien agrega que “el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quiere que la administración Trump le ayude a mantenerse en el cargo y solicitó conversaciones privadas con el secretario de Estado, Marco Rubio, el lunes, en medio de la creciente presión para que renuncie por su plan de vender la Copa del Mundo a la firma de capital privado de Josh Kushner, según ha podido saber The Post”.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY – JULY 19: U.S. President Donald Trump and FIFA President Gianni Infantino hold the FIFA World Cup Winner’s Trophy before handing over to captain Rodri #16 of Spain at the award ceremony following the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

El trasfondo del conflicto

Y es que el trasfondo del conflicto es el fallido plan de la FIFA para crear una nueva sociedad que administrara los derechos comerciales de sus principales torneos, incluida la Copa del Mundo. La iniciativa encontró un fuerte rechazo en prácticamente todas las confederaciones y finalmente fue archivada.

La respuesta de la FIFA no tardó en llegar. A través de un comunicado enviado a Reuters, el organismo desmintió categóricamente la información y calificó el reportaje como “pura ficción”. “El presidente de la FIFA no ha realizado ninguna llamada al presidente de Estados Unidos ni a miembros de su administración en los últimos días”, señaló la entidad.

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En síntesis…