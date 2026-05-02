Deportes La Serena y Universidad de Chile hoy disputaron un importante encuentro dentro de la Copa de la Liga, en el que ambos equipos buscaban el triunfo en la cuarta fecha de la fase de grupos.

En lo que fue una actuación magnifica por los dirigidos por Fernando Gago, la U se impuso por un sólido 5-0 ante los ‘Papayeros’ y alcanzó la cima de la tabla de posiciones.

Con este resultado, Deportes La Serena se queda en el último lugar de la tabla de posicioes con un punto, mientras que la Universidad de Chile se ubica en el primer lugar con siete unidades.

Para la próxima fecha, Deportes La Serena recibirá en condición de local a Audax Italiano en el Estadio La Portada, mientras que la Universidad de Chile visitará a Unión La Calera en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

Arce anotó el primer gol del partido | Foto: Photosport

ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE POSICIONES EN EL GRUPO D