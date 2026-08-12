El conjunto chileno sufrió hasta el final para conseguir un agónico 1-1 en Buenos Aires. Resolverá todo en su casa.

Coquimbo Unido batalló hasta el último segundo para alcanzar el empate 1-1 contra Platense por los octavos de final de Copa Libertadores. La escuadra aurinegra se salvó en el epílogo del duelo de ida.

Luego de comenzar cayendo con gol de Luciano Giménez en el minuto 35, el elenco pirata luchó y Guido Vadalá se encargó de decretar la igualdad en el 90+4′ con un grado de suspenso.

¿Por qué? Se revisó su posición tras ser asistido por Cristián Zavala. Pese a los reclamos del conjunto local, el VAR determinó que todo fue legal y el club porteño festejó con euforia.

De este modo, Coquimbo Unido y Platense se jugarán el todo o nada en territorio chileno. El Estadio Francisco Sánchez Rumoroso será sede de un partido vital para la historia de ambas instituciones.

¿Cuándo se realizará la revancha? Está programada para disputarse el miércoles 19 de agosto. Si todo marcha a la perfección, se desarrollará desde las 18:00 horas de Chile en el reducto mencionado.

Coquimbo Unido alcanzó un agónico empate vs. Platense. (Foto: Getty Images)

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¿Qué necesita Coquimbo Unido para avanzar?

Luego del empate 1-1 en el enfrentamiento de ida, el equipo que logre ganar en la vuelta se quedará con los boletos rumbo a los cuartos de final. En caso de igualdad, el clasificado se determinará vía lanzamientos penales.

Cabe consignar que el cuadro que obtenga el paso a la ronda de los ocho mejores, recibirá la no despreciable suma de 1.700.000 dólares por parte de la Conmebol.