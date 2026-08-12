El portero salvó a Coquimbo Unido en el duelo de ida por los octavos de final del certamen continental. Sacó aplausos.

Coquimbo Unido tiene un gran héroe: su nombre es Diego Sánchez. El experimentado arquero vuelve a demostrar sus cualidades y esta vez lo hizo frente a las miradas de todo un continente.

¿Qué pasó? En el empate 1-1 contra Platense por Copa Libertadores, mientras el elenco argentino mantenía la ventaja por la mínima, tapó un penal y luego tuvo una reacción magistral.

En el minuto 83, el carismático portero adivinó dónde quiso rematar Guido Mainero y tras ello, en el segundo balón, se lanzó contra el esférico y despejó otro disparo. La hinchada visitante lo celebró como un tanto propio.

Y afortunadamante para los fanáticos aurinegros, dicha jugada sería vital instantes más tarde. Sobre el epílogo del encuentro, Guido Vadalá anotó el gol (90+4′) que cerró el marcador.

Cabe consignar que la revancha entre Coquimbo Unido y Platense se realizará este miércoles 19 de agosto. Está programada para disputarse desde las 18:00 horas de Chile en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

VIDEO: Diego Sánchez salva a Coquimbo Unido

¡¡IMPRESIONANTE!! ¡DOBLE TAPADA INCREÍBLE DE DIEGO SÁNCHEZ PARA EVITAR EL 2-0 DE PLATENSE SOBRE COQUIMBO UNIDO!



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