El mediocampista de 23 años no vive una agradable situación y tiene la opción de volver a su país. A su vez, interesa en México.

Universidad de Chile se acerca al mercado de fichajes, período en el que una figura puede decir adiós: ese es el caso de Lucas Romero. El volante paraguayo no la pasa bien en el conjunto estudiantil.

A pesar de arribar con el cartel de refuerzo internacional, el jugador de 23 años no ha podido consolidarse vistiendo la camiseta azul. Es por ello que puede dar un nuevo paso en su carrera y firmar por Olimpia.

Según la información recabada en exclusiva por BOLAVIP Chile, el gigante de Asunción sigue los pasos del joven mediocampista. A su vez, interesa en un club de México: su partida parece inminente.

Cabe consignar que Lucas Romero está a préstamo en Universidad de Chile hasta fines de temporada desde Recoleta FC. Sin embargo, la cesión -que incluye opción de compra- puede darse por concluida anticipadamente.

Desde su entorno trabajan en su futuro, incluso le buscarán espacio en Brasil. Por el momento, hay mucho paño por cortar, aunque lo cierto es que todo indica que no continuará en La Cisterna.

Lucas Romero puede emigrar a Olimpia de Paraguay. (Imagen: Club Universidad de Chile)

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Lucas Romero puede despedirse de Universidad de Chile

Durante la presente campaña, el futbolista en cuestión ha disputado una totalidad de cinco compromisos. En ellos, el seleccionado paraguayo no logró anotar goles ni entregar asistencias.

¿Saldrá de Universidad de Chile? Luego del golpe que le significó quedar fuera de la lista de nominados para el Mundial de 2026, su camino puede estar en otra latitud de Sudamérica.

En síntesis:

El mediocampista Lucas Romero evalúa su salida anticipada de Universidad de Chile ante el interés de Olimpia de Paraguay y un club de México.

evalúa su salida anticipada de Universidad de Chile ante el interés de Olimpia de Paraguay y un club de México. El paraguayo Lucas Romero , de 23 años de edad, se encuentra a préstamo en el cuadro azul desde Recoleta FC con una opción de compra.

, de 23 años de edad, se encuentra a préstamo en el cuadro azul desde Recoleta FC con una opción de compra. El futbolista Lucas Romero registra apenas cinco compromisos disputados en la temporada y quedó fuera de la convocatoria para el Mundial 2026.