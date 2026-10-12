Universidad de Chile confirma a sus citados para lo que será su duelo ante Ñublense de Chillán

Universidad de Chile disputa hoy un importante partido dentro de la Liga de Primera,en el que los ‘Azules’ recibirán en condición de local a Ñublense de Chillán en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Para este duelo, el estratega Fernando Gago trabajó con todo dentro de su equipo tras lo que fue la derrota ante Deportes Antofagasta por 2-0 en Copa Chile, la que sin duda fue un duro golpe para el camarín.

En lo que será este compromiso, el estratega argentino tendrá importantes regresos en su convocatoria, en la que contará con la vuelta de Igor Lichnovsky, Marcelo Morales y Agustín Arce, quienes estaban con la Selección Chilena y además, de Charles Aránguiz, quien dejó atrás sus problemas musculares.

Lamentablemente para Gago no todo es alegría en su convocatoria, ya que sigue sin poder contar con el delantero Octavio Rivero, quien mantiene sus problemas en la rodilla y además de Bianneider Tamayo, por decisión técnica.

La U necesita una victoria ante Ñublense | Foto: Photosport

Los citados de la Universidad de Chile ante Ñublense

Arqueros: Gabriel Castellón y Cristopher Toselli

Defensas: Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Igor Lichnovsky, Marcelo Morales, Fabián Hormazábal, Nicolás Fernández

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Volantes: Charles Aránguiz, Javier Altamirano, Israel Poblete, Tobías Reinhart, Marcelo Díaz, Agustín Arce y Matías Riquelme

Delanteros: Juan Martín Lucero, Ignacio Vásquez, Eduardo Vargas, Maximiliano Guerrero y Gonzalo Reyna.