Octavio Rivero le da una nueva preocupación a la Universidad de Chile por esta razón

El delantero uruguayo, Octavio Rivero le da una nueva preocupación a la Universidad de Chile.

Universidad de Chile ya empieza a ultimar detalles en lo que será su duelo ante Ñublense de Chillán dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ tienen la gran misión de conseguir un triunfo para mantenerse firme en la lucha por el Chile 2.

Para lo que será este compromiso ante los ‘Chillanejos’, el estratega Fernando Gago tiene un importante problema dentro de su equipo, en la que no podrá contar con la presencia de su delantero, Octavio Rivero.

Si bien el mismo estratega ha señalado que el jugador se encuentra en un proceso de preparación física para estar al 100% en esta recta final del torneo, en las últimas horas se ha destapado una preocupante noticia al respecto.

Desde el medio ‘Emisora Bullanguera’ informaron que el jugador uruguayo todavía estaría con problemas en su rodilla, los que le han impedido ser una opción en la Universidad de Chile.

Rivero vive un calvario en la U | Foto: Photosport

Gago ha decidido tomarse con calma lo que es esta situación que vive Octavio Rivero, en la que le da una semana más para poder estar al 100% y que vuelva a ser opción para el duelo de vuelta por Copa Chile ante Deportes Antofagasta.

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Con este escenario, se espera que la próxima semana sea crucial para lo que es la recuperación de Octavio Rivero, en donde desde la Universidad de Chile cruzan los dedos para que no ocurra ningún imprevisto y el atacante vuelva a ser opción para su equipo.

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