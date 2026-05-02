Universidad de Chile hoy tiene un importante desafío dentro de la Copa de la Liga, en donde los ‘Azules’ se enfrentan ante Deportes La Serena en un compromiso vital para seguir en búsqueda de la clasiificación a la próxima ronda.

Para este duelo, el estratega Fernando Gago ha trabajado con todo para llegar de buena forma a este partido y aprovechar el buen ánimo tras el triunfo por la liga ante la Universidad Católica.

Dentro de este compromiso, la U contará con dos importantes bajas para enfrentarse a los ‘Papayeros’, en la que Eduardo Vargas y Marcelo Díaz no fueron considerados tras problemas físicos.

La formación de la Universidad de Chile para hoy será con: Gabriel Castellón en portería; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia y Marcelo Morales en la defensa; Lucas Barrera, Israel Poblete y Agustín Arce en mediocampo: Maximiliano Guerrero, Juan Martín Lucero e Ignacio Vásquez en ataque.

Lucero buscará seguir en la senda del gol | Foto: Photosport

El duelo entre Deportes La Serena y Universidad de Chile se disputará este sábado 2 de mayo a partir de las 15:00 horas en el Estadio La Portada.

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El 11 Inicial del Romántico Viajero para enfrentar a Deportes La Serena en el Estadio La Portada 🔵🔴 pic.twitter.com/gnvBRSpGSA — Universidad de Chile (@udechile) May 2, 2026

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