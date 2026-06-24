Universidad de Chile confirma su formación para enfrentar a Unión La Calera en la Copa Chile

Universidad de Chile confirma su formación para enfrentar a Unión La Calera.

Universidad de Chile hoy disputa su segundo encuentro dentro de la Copa Chile, en el que los ‘Azules’ se verán las caras ante Unión La Calera en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

Los dirigidos por Fabricio Coloccini llegan a este duelo con el ánimo arriba tras lo que fue su victoria por 4-1 ante Santiago Wanderers, la que le permitió partir con el pie derecho.

Para este duelo, el ‘Romántico Viajero’ espera poder dejar atrás lo que ha sido su mal registro con Unión La Calera en este 2026, en la que en tres oportunidades, ha sumado dos derrotas y un igualdad.

La Universidad de Chile saltará a la cancha con: Gabriel Castellón en portería: Nicolás Fernández, Nicolas Ramírez, Bianneider Tamayo y Marcelo Morales en defensa; Lucas Barrera, Israel Poblete y Agustín Arce en el mediocampo: Maximiliano Guerrero, Juan Martín Lucero y Elías Rojas en ataque.

La U espera poder sumar un nuevo triunfo | Foto: Photosport

El duelo entre Unión La Calera y Universidad de Chile se disputará este miércoles 24 de junio a partir de las 19:30 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

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El 11 Inicial del Romántico Viajero para enfrentar a Santiago Wanderers, en el Estadio Nacional, por #CopaChileCocaColaZeroAzúcar 🔵🔴 pic.twitter.com/pMeUEDchC0 — Universidad de Chile (@udechile) June 24, 2026

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