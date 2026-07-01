Universidad de Chile confirma su formación para enfrentar a Unión La Calera en la Copa Chile

Universidad de Chile confirma su formación para lo que será su compromiso ante Unión La Calera.

Universidad de Chile hoy disputa su cuarto encuentro dentro de la Copa Chile, en el que los ‘Azules’ se verán las caras ante Unión La Calera en el Estadio Nacional.

Los dirigidos por Fernando Gago, quien volverá a dirigir tras lo que fue su problema cardíaco, llegan a este duelo con el ánimo arriba tras lo que fue su victoria por 2-0 ante Unión San Felipe.

Para este duelo, el ‘Romántico Viajero’ espera poder dejar atrás lo que ha sido su pésimo registro con Unión La Calera en lo que va de esta temporada, en la que en cuatro enfrentamientos, ha sumado dos derrotas, dos igualdades y cero triunfos.

Universidad de Chile saltará a la cancha con: Gabriel Castellón en portería: Nicolás Fernández, Nicolas Ramírez, Bianneider Tamayo y Marcelo Morales en defensa; Lucas Barrera, Israel Poblete, Agustín Arce y Javier Altamirano en el mediocampo: Juan Martín Lucero e Ignacio Vásquez en ataque.

La U espera poder vencer a Unión La Calera | Foto: Photosport

El duelo entre Universidad de Chile y Unión La Calera se disputará este miércoles 1 de julio a partir de las 20:30 horas en el Estadio Nacional.