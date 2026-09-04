Claudio Bravo se la juega por esta titularidad en Colo Colo: “Apuesto a querer venderlo”

El actual comentarista deportivo fue consultado sobre Gabriel Maureira y clamó por su continuidad en la estelaridad.

Colo Colo tiene un debate que parece no zanjarse, aunque Claudio Bravo tiene más que definida su postura. ¿Qué pasó? El referente albo expresó su visión respecto al dilema de quién debe ser el portero titular.

A través de los micrófonos de ESPN Chile, el campeón de América fue consultado sobre si utilizaría a Gabriel Maureira o Vozinha desde el arranque. Se inclinó por el primer mencionado.

Según detalló, hay que priorizar a los jugadores formados en casa. Él vivió la misma suerte y se forjó en el Estadio Monumental para iniciar una carrera llena de éxito. Su nombre entró en la historia.

“Es que yo apuesto por la formación. Por ejemplo, si soy soy director deportivo del club, apuesto a la parte formativa, a querer proyectar a este chico (Gabriel Maureira) y querer venderlo a futuro“, reflexionó.

Sobre la misma línea, el campeón con Colo Colo agregó: “Yo me quedo con Gabriel Maureira, mayor comunicación, mejor entendimiento con los compañeros“.

Claudio Bravo respalda a Gabriel Maureira en el arco de Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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El aviso de Claudio Bravo a Gabriel Maureira en Colo Colo

A pesar de dicha defensa, el legendario arquero le dejó un mensaje a su heredero: tiene un punto pendiente por trabajar en las instalaciones del elenco de Macul. Fue advertido.

“Ya está afiatado con lo que hace el equipo, pero sí con la sensación de que le falta en la toma de decisiones“, cerró.