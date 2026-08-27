Universidad de Chile presenta nueva camiseta: roja y con un chuncho gigante en el pecho

El elenco estudiantil oficializó cuál será su tercera equipación entre 2026 y 2027. Tendrá un costo cercano a 70 mil pesos.

Universidad de Chile tiene que dar vuelta la página tras caer en el Superclásico contra el archirrival y enfocarse en sus siguientes desafíos. Para ellos, la escuadra universitaria tendrá una novedad.

¿Qué pasó? El elenco estudiantil oficializó su tercera camiseta, la que será utilizada entre 2026 y 2027. Es roja y con un gran chuncho en el pecho, similar al del escudo del club.

Según detalló la institución en conjunto a Adidas, la confección de la equipación está basada en los emblemas que vinculan a los fanáticos. El tucúquere está más visible que nunca.

“El diseño y sus colores nacen del chuncho que vive en los lienzos de la hinchada. Llevado al pecho, se convierte en un símbolo de fidelidad a la U y a quienes están presentes, partido a partido“, indicó la misiva.

Sobre la misma descripción, el comunicado agregó: “El concepto representa la conexión entre el equipo y su hinchada, unidos por una misma pasión dentro y fuera de la cancha”.

Universidad de Chilet presentó su indumentaria roja. (Foto: Adidas)

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Universidad de Chile tiene nueva camiseta: este es su precio

Tras su revelación, la tercera indumentaria ya está a la venta en tiendas físicas y en la web de la empresa en cuestión. Puede ser adquirida por $69.990 en versión para hombres, $64.990 para mujeres y $49.990 para niños (tallas 7-16 años).

La U presenta su tercera indumentaria