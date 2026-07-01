Universidad de Chile revela su lista de citados contra Unión La Calera por Copa Chile

Universidad de Chile entregó su nómina para el duelo por el grupo D del certamen nacional. Enfrentará a su mayor verdugo de la campaña.

Universidad de Chile se alista para medirse contra Unión La Calera por la fase de grupos de Copa Chile. Para este partido, el conjunto estudiantil ya tiene definida su lista de citados.

A través de su página web, el cuadro azul reveló quiénes serán sus piezas presentes en el duelo a disputarse en el Estadio Nacional. Sin embargo, la principal novedad está en el cuerpo técnico.

¿Por qué? Fernando Gago vuelve a ejercer sus funciones tras sufrir problemas cardiovasculares. De esta manera, el elenco universitario solo tendrá bajas en el plantel adulto.

Principalmente, Universidad de Chile seguirá lamentando la ausencia de Maximiliano Guerrero. Además de sus lesionados (como Eduardo Vargas o Matías Zaldivia), el puntero derecho cumple suspensión.

Tras insultar al árbitro en la visita a Unión La Calera, el oriundo de La Serena cerrará su castigo en este enfrentamiento. Luego, tendrá que enfocarse en el compromiso contra Santiago Wanderers.

Fernando Gago vuelve a dirigir a Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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La lista de citados de Universidad de Chile