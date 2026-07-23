Valentín Gauthier advierte en Universidad de Chile: “Como si tuviera que jugar mañana”

El defensor uruguayo aterrizó en el país y avisó que está listo para sumar minutos. Hizo pretemporada en México.

Universidad de Chile tiene una nueva incorporación para el mercado de fichajes. La escuadra estudiantil hará oficial el arribo de Valentín Gauthier, que ya se realizó los exámenes físicos para ser presentado.

Y al salir del centro médico en el que fue sometido a observaciones, el defensor uruguayo conversó con la prensa y le dejó un recado a Fernando Gago: está listo para sumar sus primeros minutos en el conjunto universitario.

Es que en la antesala de su viaje a Chile, el zaguero de 22 años se mantuvo trabajando a tope en México. Por ello, se derrite por conseguir su estreno con la camiseta azul en la Liga de Primera.

“Llegó muy bien, hice toda la pretemporada en León. Me vengo preparando como si tuviera que jugar mañana y desde ese lado físicamente estoy muy bien vengo bien“, comenzó señalando.

Luego, sobre su objetivo en Universidad de Chile, el futbolista charrúa agregó: “La U es un equipo muy grande, un equipo muy lindo y que merece cosas buenas“.

Valentín Gauthier jugará en Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

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Valentín Gauthier será refuerzo de Universidad de Chile

Durante la última campaña en la Liga MX, el jugador en cuestión disputó una totalidad de 16 compromisos. En tales partidos, no logró anotar goles ni entregar asistencias.

¿Estará contra Audax Italiano? Aún no es confirmado por Universidad de Chile. Tal duelo se llevará a cabo este domingo 26 de julio, desde las 17:30 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida.