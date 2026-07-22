U. de Chile puede sumar cuatro refuerzos en el mercado de fichajes: esta es la razón

Universidad de Chile informó de la lesión de Elías Rojas. La baja será por más de cuatro meses, por lo que puede ser reemplazado.

Universidad de Chile puede tener un cambio en el mercado de fichajes. El conjunto estudiantil sufrirá una lamentable ausencia, la que despierta dudas sobre el rumbo del plantel en el período de transferencias.

¿Qué pasó? El cuadro azul informó la baja de Elías Rojas por una intervención quirúrgica. La promesa de 18 años fue sometida a una cirugía en su rodilla derecha, por lo que se mantendrá entre cuatro a seis meses sin acción.

Ante tal panorama, la directiva laica tiene una opción: sustituirlo sin desperdiciar uno de los tres cupos disponibles en el libro de pases. Es decir, sumar un cuarto refuerzo. Así lo permite el reglamento de la Liga de Primera.

“Si sufriera lesiones físicas cuyo tiempo de recuperación excediere de 120 días, el equipo por el cual estuviere inscrito podrá reemplazarlo por otro jugador por lo que resta de campeonato“, indica el artículo 14.

“En caso que las lesiones físicas cuyo tiempo de recuperación excedieran los 120 días se produjeran después de terminada la primera rueda, el equipo también podrá reemplazarlo por otro jugador“, agrega.

La lesión de Elías Rojas puede cambiar el panorama de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile preocupa en el mercado de fichajes

A pesar de tal posibilidad para la cúpula universitaria, la realidad es distante para decepción de los hinchas: la institución aún no utiliza su primera vacante. ¿Y Gonzalo Reyna? Será registrado como juvenil.

Por el momento, además de los rumores sobre Alexis Sánchez, el club conversa con Valentín Gauthier y su entorno. Para lograr su arribo, tendrá que destrabar su situación con León de México.