Los entrenadores confirmaron las formaciones de ambas selecciones para el penúltimo partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Este viernes se juegan los úoltimos partidos de dieciseisavos de final del Mundial 2026, donde todas las miradas estarán sobre el cruce entre Argentina y Cabo Verde.

La vigente campeona del mundo enfrenta a una de las revelaciones de este torneo en Miami, donde se espera que la Albiceleste sea local, en el mismo estadio donde levantó su decimosexta Copa América en 2024.

Para este partido, el entrenador argentino Lionel Scaloni mandará a la cancha un equipo estelar para no pasar zozobras ante el combinado africano, que clasificó en el segundo lugar del Grupo H tras empatar con España, Uruguay y Arabia Saudita.

El técnico trasandino repetirá la formación de la segunda fecha de la fase de grupos que se impuso por 2-0 a Austria, dejando en la banca a nombres como Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Nico Paz, Giuliano Simeone y Julián Álvarez.

La Selección Argentian estará comandada por su ídolo y capitán, Lionel Messi, quien en este Mundial se transformó en el máximo goleador de la Copa del Mundo con 19 conquistas y quiere seguir estirando esta marca.

Además, la Pulga se encuentra en una lucha mano a mano con el francés Kylian Mbappé por la bota de oro de esta cita planetaria. Ambos llevan seis goles.

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Mientras que en la vereda del frente la gran figura es su arquero, Vozinha, futbolista de 40 años que ha sido una verdadera sensación en este Mundial 2026, brillando en el pórtico de los ‘Tiburones Azules’.

Las formaciones de Argentina y Cabo Verde

Formación de Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristián Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

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Formación de Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Roberto Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral; Kevin Lenini, Ryan Mendes, Laros Duarte, Deroy Duarte, Jovane Cabral; Nuno Da Costa.

¿A qué hora y dónde ver este partido?

El partido entre Argentina y Cabo Verde se juega este viernes 3 de julio desde las 18:00 horas en el Hard Rock Stadium de Miami.

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Este duelo se podrá ver a través de Chilevisión (señal abierta y online), DSports (canal 610 y 1610), DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.

Quien sea el ganador de esta llave se cruzará en octavos de final con Egipto, que acaba de eliminar a Australia en penales.

En síntesis

3 de julio a las 18:00 es el partido entre Argentina y Cabo Verde.

es el partido entre Argentina y Cabo Verde. Lionel Messi será titular y lidera como máximo goleador histórico con 19 anotaciones.

será titular y lidera como máximo goleador histórico con 19 anotaciones. Egipto será el rival en octavos de final para el ganador del encuentro.