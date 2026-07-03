Advierten que U. de Chile le dirá adiós a este jugador: “Saldrá el segundo semestre”

Según trascendió, Ignacio Sáez buscará un nuevo rumbo en el libro de pases. Quiere conseguir experiencia fuera de Universidad de Chile.

Universidad de Chile no solo incorporará jugadores en este mercado de fichajes. El conjunto estudiantil tendrá que determinar eventuales despedidas para el cierre de la temporada: todo indica que un canterano dirá adiós.

¿De quién se trata? Actualmente, no está sumando minutos en el primer equipo dirigido por Fernando Gago. Su juventud lo tiene relegado y por ello buscará un nuevo rumbo.

Según informa el periodista Sergio Godoy Acosta, la partida de Ignacio Sáez es inminente. Es por ello que el cuerpo técnico realiza movimientos para resguardar el arco universitario.

“Ignacio Sáez saldrá durante el segundo semestre“, advirtió en su reporte del regreso de José Alburquenque a La Cisterna.

De esta manera, el seleccionado juvenil intentará conseguir experiencia en el profesionalismo. Cabe destacar que ya estuvo cedido en Deportes Concepción y Deportes Recoleta.

Ignacio Sáez saldrá de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Ignacio Sáez busca salir de Universidad de Chile

Durante esta campaña, el futbolista de 20 años registró participación en un duelo oficial en la escuadra azul. Fue en Copa de la Liga, en el empate 2-2 contra Deportes La Serena el 20 de marzo.

Si bien fue considerado en la pretemporada y fue utilizado en los amistosos (como contra Universitario de Deportes), perdió protagonismo con el transcurso del tiempo. No tiene cabida en la estelaridad.