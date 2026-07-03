Universidad Católica quiere remecer el mercado con este fichaje para el segundo semestre

En la Universidad Católica ya ponen la mente en el mercado y van por este importante jugador.

Universidad Católica ha vivido días bastante complejos y todo esto tras conocerse la lesión de su delantero Clemente Montes, quien fue intervenido y hoy en día, es duda para la llave de octavos de final de la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata.

Por esto, en el equipo de Daniel Garnero ya empiezan a ver como solucionar lo que podría ser esta dura baja dentro del equipo de la ‘Franja’, en la que saben que la ausencia de Montes puede ser muy dura para el inicio del segundo semestre.

Ante esta situación, desde la dirigencia de la Universidad Católica han tenido que mover sus grúas para ver opciones de nutrir su plantel en este mercado de pases, en la que parecen tener un gran objetivo en la mira.

Se trata del atacante argentino Francisco González, quien hoy milita en O’Higgins de Rancagua y ha sido una de las grandes figuras del fútbol chileno en lo que es la temporada 2026.

González es el objetivo de la UC | Foto: Photosport

En las últimas horas, el periodista Jorge Cubillos informó en el programa ‘Pelota Parada’ del interés que existe desde el conjunto de la ‘Franja’ por el jugador de O’Higgins, pero que no es el único equipo que ha manifestado el deseo de contar con el argentino en este mercado.

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González se ha consolidado como un importante jugador dentro de O’Higgins de Rancagua tanto a nivel nacional como internacional, en donde sus grandes actuaciones han llamado la atención de varios clubes y uno de estos, es la Universidad Católica.

Desde la dirigencia de los ‘Cruzados’ seguirán con atención lo que es la situación de Francisco González, en la que esperan poder hacer una importante oferta por el jugador y quedarse con sus servicios de cara al segundo semestre, que viene plagado de importantes desafíos para la UC.

En Síntesis

Clemente Montes se lesionó, fue intervenido y es duda para la Copa Libertadores .

se lesionó, fue intervenido y es duda para la . Francisco González , atacante argentino de O’Higgins, es el gran objetivo de Universidad Católica.

, atacante argentino de O’Higgins, es el gran de Universidad Católica. El periodista Jorge Cubillos informó sobre el interés de la UC por el jugador.