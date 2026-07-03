¿Se ilusiona el hincha azul? Gobierno revela un “pacto de silencio” con Azul Azul por el estadio de la U

El Gobierno da una importante señal para el gran sueño del estadio propio para la Universidad de Chile.

El sueño del estadio propio para la Universidad de Chile volvió a tomar fuerza tras la llegada del presidente José Antonio Kast, quien en más de una oportunidad ha manifestado el interés de impulsar un proyecto de un recinto para los ‘Azules’, los que también son impulsados por la dirigencia del club.

Ante esto, también han aparecido diversos lugares que pueden aparecer como opción para un posible estadio para la Universidad de Chile, en donde Lampa hoy aparece como el lugar que más ventaja podría tomar ante un eventual proyecto.

En las últimas horas, la ministra del Deporte Natalia Duco conversó con TVN e hizo una importante confesión, en la que el Gobierno mantiene reuniones con Azul Azul y distintas municipalidades para avanzar en el proyecto estadio, algo que trabajan con mucha tranquilidad.

“Hemos hablado con distintas municipalidades que están en negociaciones con la Universidad de Chile y también con Azul Azul para nosotros ponernos como articulador eficiente para que ocurran las cosas”, partió señalando Duco.

El hincha azul sueña con su recinto propio | Foto Photosport

En esa misma línea, la ministra no dio más detalles sobre lo que han sido estas conversaciones que se han llevado junto a la presidenta de la Universidad de Chile pensando en esta importante y anhelado proyecto para el club.

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“Yo no lo voy a decir solo porque la presidenta de Azul Azul (Cecilia Pérez) me dijo que, para que las cosas se dieran, preferiría no decir las cosas. Pero nos hemos reunido con la presidenta y ya está trabajando arduamente“, declaró.

Finalmente, Duco manifestó el gran deseo de que este proyecto para el estadio de la Universidad de Chile se pueda concretar y harán todo lo posible para que este sueño para el hincha de la U se pueda desarrollar, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos para esto.

“Yo le deseo a todos los hinchas de la U que resulte, estamos trabajando para que resulte, pero tiene que ser en orden de la ley”, finalizó .