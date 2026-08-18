El ex delantero de la Universidad de Chile, Leandro Fernández anotó en el fútbol argentino.

El delantero argentino, Leandro Fernández sin duda que dejó un gran recuerdo dentro del hincha de la Universidad de Chile, en la que tras su salida del club, sigue en la mente de los fanáticos del ‘Romántico Viajero’, quienes siguen de su presente en Argentina.

El ‘Lea’ hoy se encuentra en Defensa y Justicia, club que lo acogió después de lo que fue su fugaz paso por Argentinos Juniors y hoy es titular en el ‘Halcón de Varela’.

Dentro de las últimas horas, el ex Universidad de Chile hizo noticia tras anotar un nuevo tanto en el conjunto argentino, en lo que fue la igualdad entre Veléz Sarsfield y Defensa y Justicia a un tanto.

Fernández a los 79′ aprovechó una gran centro de Juan Manuel Gutiérrez, en la que el ex U. de Chile controló dentro del área y sacó un fuerte remate que venció a Tomás Marchiori para poner el definitivo 1-1.

Con esta anotación, Leandro Fernández llegó a su segundo gol con el conjunto argentino en seis compromisos, en la que se sigue afianzando como un jugador importante en Defensa y Justicia.

VIDEO: REVISA EL GOL DE LEANDRO FERNÁNDEZ EN ARGENTINA