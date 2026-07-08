¿Y Universidad de Chile? Leandro Fernández encuentra nuevo club: “Tendría todo acordado”

El recordado delantero de Universidad de Chile no continuará en Argentinos Juniors. Está en la mira de Defensa y Justicia.

La figura de Leandro Fernández no será olvidada en Universidad de Chile. Con tres años en la institución, el delantero argentino se ganó el corazón de los hinchas y por ello cada paso que da es seguido con atención.

Sin embargo, en esta ocasión el atacante de 35 años es foco de interés por una noticia que entristecerá a algunos fanáticos estudiantiles: el oriundo de Florencio Varela encontró club en el mercado de fichajes y no se vestirá de azul.

¿Qué ocurrió? Según reportan desde tierras trasandinas, el ariete tiene listo su siguiente destino para continuar su carrera. Su salida de Argentinos Juniors es inminente.

“Tal como adelantamos hace 3 días, Defensa y Justicia tendría todo acordado de palabra con Leandro Fernández para que el delantero se sume como nuevo refuerzo del equipo de (Julio) Vaccari“, lanzó el sitio Solo Defensa.

Sobre el mismo punto, el medio partidario entregó más detalles sobre el vínculo que firmará el jugador con recorrido por Universidad de Chile y reveló: “El arribo sería por 1 año“.

Leandro Fernández cambia de rumbo tras salir de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile no olvida a Leandro Fernández

Durante su estadía en el conjunto universitario, el futbolista en cuestión disputó una totalidad de 100 encuentros. En dichos compromisos, logró marcar 33 goles y entregar 22 asistencias.

En tanto, en Argentinos Juniors registra 10 partidos jugados, en los que no aportó con tantos ni tampoco asistencias. Su partida es cosa de tiempo para reencontrarse con uno de sus primeros amores.