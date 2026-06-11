Isabel Berríos recuerda con emoción su cercana amistad con exjugador de la U: “Fue especial, un tremendo aporte”

La exjugadora de la U se refirió al paso del delantero por el club y destacó su personalidad dentro y fuera de la cancha.

El delantero argentino Leandro Fernández dejó un recuerdo especial en la Universidad de Chile, no solo por su aporte dentro de la cancha, sino también por su personalidad explosiva y su manera particular de vivir el fútbol.

El oriundo de Santa Fe se ganó rápidamente el cariño de parte de la hinchada azul durante su paso por el Romántico Viajero, donde su intensidad y carácter marcaron su estadía en el club.

Hoy en Argentinos Juniors, su nombre aún es recordado por la fanaticada bullanguera, especialmente por quienes compartieron vestuario o lo vieron de cerca en el Centro Deportivo Azul.

Isabel Berríos elige a Leandro Fernández como uno de sus regalones en la U

En el programa Metamos Bulla del canal de YouTube de la U, la entrenadora del fútbol formativo y exjugadora del club, Isabel Berríos, se refirió con especial cariño a Fernández, a quien consideró uno de sus regalones.

“El Lea (Fernández) fue especial, no sé si por el pelo pero yo lo tenía antes sí”, comenzó señalando entre risas.

Luego, la reconocida “tía Isabel” en Instagram profundizó en su figura: “Es un hombre distinto, que vive el fútbol de una manera diferente. Fue un tremendo aporte y dejó enamorada a mucha gente por su forma de celebrar, por cómo vive el juego y por la intensidad que siempre le pone”.

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Isabel Berríos y Leandro Fernández formaron una linda amistad en la U | FOTO: Captura

Finalmente, Berríos agregó un matiz más personal sobre la conexión entre ambos. “Creo que tuvimos una cercanía especial. Además, ambos somos Piscis, entonces hubo una conexión“, cerró.

Revisa las palabras de Berríos a Fernández:

El emotivo recuerdo de Isabel Berríos sobre Leandro Fernández en Universidad de Chile.



“El Lea es un hombre especial, distinto, que vivía el fútbol de manera distinta. Fue un tremendo aporte y dejó enamorado a mucha gente por su manera de celebrar, por su manera de vivir…" pic.twitter.com/qX8mOzq1Uo — Nicolas Navarro (@niconavarro1993) June 11, 2026