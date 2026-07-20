VIDEO | Ex Universidad de Chile se luce con tremendo golazo en Perú y da la vuelta al mundo

El ex delantero de la Universidad de Chile, Nahuel Luján hizo noticia en las últimas horas y particularmente en el fútbol peruano, en donde hoy defiende la camiseta del Sport Huancayo en aquel país.
El atacante argentino de 30 años y que pasó por la Universidad de Chile en la temporada 2021, se lució con un tremendo golazo en el fútbol peruano, en lo que fue la derrota por 2-1 de su equipo ante Alianza Lima.
A los 18 minutos, Luján recibió un centro dentro del área rival, en la levantó el balón y con una soberbia chilena venció al arquero rival, impresionando a todos los hinchas del conjunto local, quienes veían en primera fila este tremendo golazo.
Lamentablemente, para Luján este gol no sirvió de mucho a su equipo, ya que cayó por 2-1 ante Alianza Lima, pero ya muchos piden que esta anotación pueda decir presente en el Premio Puskas.
VIDEO: REVISA EL GOLAZO DEL EX U. DE CHILE EN PERÚ
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