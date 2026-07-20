VIDEO | Ex Universidad de Chile se luce con tremendo golazo en Perú y da la vuelta al mundo

El ex Universidad de Chile que se lució en el fútbol peruano con este tremendo golazo.

El ex delantero de la Universidad de Chile, Nahuel Luján hizo noticia en las últimas horas y particularmente en el fútbol peruano, en donde hoy defiende la camiseta del Sport Huancayo en aquel país.

El atacante argentino de 30 años y que pasó por la Universidad de Chile en la temporada 2021, se lució con un tremendo golazo en el fútbol peruano, en lo que fue la derrota por 2-1 de su equipo ante Alianza Lima.

A los 18 minutos, Luján recibió un centro dentro del área rival, en la levantó el balón y con una soberbia chilena venció al arquero rival, impresionando a todos los hinchas del conjunto local, quienes veían en primera fila este tremendo golazo.

Lamentablemente, para Luján este gol no sirvió de mucho a su equipo, ya que cayó por 2-1 ante Alianza Lima, pero ya muchos piden que esta anotación pueda decir presente en el Premio Puskas.

VIDEO: REVISA EL GOLAZO DEL EX U. DE CHILE EN PERÚ