Luego de acudir al Centro de Justicia en el tercer día de formalización del caso Sartor, el ex presidente de Azul Azul fue increpado.

Universidad de Chile vive un complejo momento institucional y Michael Clark es uno de los principales involucrados. A pesar de dejar la cabeza del club, las acusaciones en su contra están siendo juzgadas por la ley.

Y en su tercer día de formalización en el caso Sartor, el antiguo presidente de Azul Azul fue encarado por fanáticos del cuadro estudiantil. Lo insultaron y le lanzaron billetes en la cara.

Al momento de salir del Centro de Justicia, el imputado por seis delitos económicos fue abordado por un grupo de hinchas de Universidad de Chile, los que no dudaron en expresar su ofuscación.

Ante la situación, el empresario se subió arriba de un vehículo y tuvo que partir rápidamente del lugar. Incluso, la camioneta en la que se transportó aceleró con una de sus puertas abiertas.

“La U no tiene precio, conch...”, fue uno de los epítetos que manifestó uno de los seguidores más enérgicos.

VIDEO: Hinchas de Universidad de Chile encaran a Michael Clark

Créditos: Rincón del Bulla