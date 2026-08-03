Grave lío de Carlos Palacios: PDI detiene a su suegro e incauta más de mil kilos de droga

La PDI detuvo al suegro del futbolista chileno en un operativo que dejó como saldo la incautación de 1.400 kilos de cocaína base.

Mientras Carlos Palacios intenta ganarse un lugar en el nuevo ciclo de Rodolfo Arruabarrena en Boca Juniors, su vida familiar está envuelta en un grave lío judicial luego que su suegro, padre de su pareja Alexia Catalina, fuera detenido por tráfico de drogas.

Efectivos de la Policía de Investigaciones detuvo en los últimos días al suegro del futbolista chileno, identificado como Sebastián Soto Guerra, portando 70 kilos de cocaína base, mientras conducía un automóvil de alta gama marca Mercedes Benz por la comuna de La Florida. El vehículo estaba a nombre del futbolista.

@PDIChile.

La PDI informó que en el operativo la droga pesquisada equivale a más de mil 400 kilos y que está avaluada en más de 18 mil millones de pesos y según explicó el Fiscal Héctor Barros otras tres personas, dos de ellas de nacionalidad boliviana, fueron detenidas en la operación.

Asimismo, además de la droga, la PDI incautó armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo y diversas especies vinculadas al patrimonio ilícito de las estructuras delictuales.

¿Participación de Carlos Palacios?

El jefe de la Fiscalía SAC Metropolitana Sur, Alex Cortés, reveló que el detenido, miembro de una peligrosa organización en la Población La Legua, era seguido desde hace un tiempo: “El suegro de este jugador era uno de los blancos principales que estaba siendo investigado”, señaló.

Publicidad

Finalmente, el persecutor se refirió a la posible participación de Palacios en los hechos. “La investigación continúa y se deberá establecer si efectivamente existe alguna vinculación de este futbolista con la investigación por el delito de tráfico de drogas”, cerró.

🔵PAUTA DE PRENSA | PDI incauta 1.480 kilos de drogas, avaluadas en más de $18 mil millones, y detiene a cuatro personas



El Ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau; el Director General de la PDI, Eduardo Cerna; y el Fiscal Regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, entregan… pic.twitter.com/4Rj3oFvR3o — PDI Chile (@PDI_CHILE) August 3, 2026

https://x.com/PDI_CHILE/status/2084329327210987702