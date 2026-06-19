VIDEO | La jugada de Marcelo Morales que sacó aplausos en los hinchas de la Universidad de Chile

El defensor Marcelo Morales se llenó de elogios por parte de los hinchas de la U por esta jugada.

Universidad de Chile logró una importante victoria dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ se impusieron por 2-0 ante O’Higgins de Rancagua, sumando tres puntos vitales, que le permitieron escalar en la tabla de posiciones.

En lo que fue este partido, una de las grandes figuras del equipo de Fernando Gago fue el defensor Marcelo Morales, quien se impuso en su duelo ante Francisco González y fue un vital agente ofensivo para la U a lo largo del compromiso.

Dentro de lo que fue este partido, el ‘Shelo’ fue protagonista de una jugada que generó los elogios por parte de la parcialidad de la Universidad de Chile, por la entrega del jugador azul.

Corría la parte final del partido y el lateral azul protagonizó una gran jugada personal, en la que recuperó el balón, se fue al ataque y casí marcó el tercer tanto azul, situación que sin duda fue elogiada por los hinchas, quienes se maravillaron con el nivel del 14 azul.

VIDEO: REVISA LA GRAN JUGADA DE MORALES EN LA U