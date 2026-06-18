19:38hs Las ausencias de Matías Zaldivia, Franco Calderón y Lucas Assadi

Una de las bajas es Lucas Assadi, quien no presenta problemas físicos y quedó fuera de la convocatoria tras recibir autorización por motivos personales.

A ello se suma Franco Calderón, defensor que fue descartado debido a un cuadro viral que le impidió entrenar con normalidad durante los últimos días. Su ausencia obliga a Gago a recurrir al venezolano Bianneider Tamayo.

Por su parte, Matías Zaldivia tampoco estará disponible, ya que sigue recuperándose de molestias físicas que lo han mantenido alejado de las canchas durante las últimas semanas.