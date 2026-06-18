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EN VIVO: Universidad de Chile vs O´Higgins sigue el minuto a minuto

El equipo azul dirigido por Fernando Gago necesita imperiosamente ganar para quedar terceros en la tabla de posiciones al término de la primera rueda.

¡Se lo perdió Ohiggins!

Pancho González llega por el sector derecho, hace lo que quiere por esa banda, centra al segundo palo donde aparece Arnaldo Castillo que de cabeza la tira afuera increíblemente.

¡Se salva la U!

Llega O'Higgins en contragolpe y el mejor jugador celeste, Francisco González enfrenta mano a mano a Gabriel Castellón, lo fusila, y está atento el arquero azul.

¡Comieeenzaaa el partido!

Piero Maza hace sonar el silbante y se inician los 90 minutos en Ñuñoa

¡Saltan los equipos a la cancha!

Universidad de Chile y O'Higgins salen formados por la puerta central de la tribuna oficial y se dirigen hacia el campo de juego para saludar a los 10.000 hinchas que están en el Estadio Nacional.

La especial camiseta de la U

Las ausencias de Matías Zaldivia, Franco Calderón y Lucas Assadi

Una de las bajas es Lucas Assadi, quien no presenta problemas físicos y quedó fuera de la convocatoria tras recibir autorización por motivos personales.

A ello se suma Franco Calderón, defensor que fue descartado debido a un cuadro viral que le impidió entrenar con normalidad durante los últimos días. Su ausencia obliga a Gago a recurrir al venezolano Bianneider Tamayo.

Por su parte, Matías Zaldivia tampoco estará disponible, ya que sigue recuperándose de molestias físicas que lo han mantenido alejado de las canchas durante las últimas semanas.

La banca de O'Higgins

1 Jorge Peña
2 Cristián Morales
20 Leandro Díaz
21 Nicolás Garrido
5 Gabriel Pinto
14 Martín Maturana
26 Rodrigo Godoy
30 Joaquín Tapía
32 Thiago Vecino

La U realiza trabajo precompetitivo en la cancha

Universidad de Chile se prepara para enfrentar a O'Higgins.

Universidad de Chile se prepara para enfrentar a O'Higgins.

Formación de O'Higgins

31Omar Carabalí
3Felipe Faúndez
33Miguel Brizuela
22Alan RobledoC
6Luis Pávez
8Felipe Ogaz
28Benjamín Schamine
24Francisco González
7Martín Sarrafiore
29Bastián Yáñez
9Arnaldo Castillo
DTLucas Bovaglio

Banca de la U

Cristopher Toselli, Diego Vargas, Nicolás Fernández, Juan Martín Lucero, Javier Altamirano, Marcelo Díaz, Ignacio Vásquez, Lucas Romero, Vicente Ramírez.

El 11 de la U con una gran sorpresa

Gabriel Castellón en portería; Fabián Hormazábal, Bianneider Tamayo, Nicolás Ramírez y Marcelo Morales en defensa; Lucas Barrera, Israel Poblete y Agustín Arce en mediocampo; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Elías Rojas en ataque.

¡Buenas noches amigos de BOLAVIP!

Estamos en el Estadio Nacional para el término de la primera rueda donde Universidad de Chile recibirá a O'Higgins de Rancagua.

Universidad de Chile recibe a O'Higgins en el Estadio Nacional.
Universidad de Chile recibe a O'Higgins en el Estadio Nacional.

Universidad de Chile atraviesa un presente lleno de interrogantes bajo la dirección técnica de Fernando Gago, habiendo mostrado una preocupante irregularidad que quedó en evidencia el pasado fin de semana tras desperdiciar una ventaja de dos goles y terminar empatando ante Unión La Calera. Este resultado ha dejado al “Romántico Viajero” estancado en el noveno lugar de la tabla de posiciones con solo 21 puntos, quedando a una distancia de 15 unidades del líder, Colo Colo, una brecha que muchos consideran irremontable. No obstante, el plantel azul ve este próximo compromiso ante O’Higgins como una oportunidad crucial para ponerse al día en el campeonato nacional, cerrar la primera rueda del torneo y trepar directamente hasta el tercer puesto de la clasificación.

Para este trascendental encuentro frente al “Capo de Provincia”, el estratega argentino ha tenido que sortear complejas ausencias de última hora dentro de su convocatoria oficial que merman la estructura habitual del equipo. El talentoso volante Lucas Assadi quedó completamente al margen del partido debido al sensible fallecimiento de su abuelo, mientras que el defensor central Franco Calderón tampoco podrá vestirse de corto tras presentar un cuadro de enfermedad. Estas inesperadas bajas han obligado al cuerpo técnico a reestructurar la pizarra y apostar por variantes en zonas clave para mantener la solidez defensiva y fluidez en el mediocampo.

Ante este panorama, el entrenador ya tiene definida una alineación titular de corte ofensivo donde destaca el regreso de nombres de jerarquía mezclados con juventud para asegurar los tres puntos en calidad de visitante. La escuadra universitaria saltará a la cancha con Gabriel Castellón en portería; una línea defensiva compuesta por Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo y Marcelo Morales; un mediocampo comandado por Lucas Barrera, Israel Poblete y Agustín Arce; dejando en la delantera al tridente compuesto por Maximiliano Guerrero, el experimentado Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez.

Cristopher Antúnez
Cristopher Antúnez
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