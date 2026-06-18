Universidad de Chile atraviesa un presente lleno de interrogantes bajo la dirección técnica de Fernando Gago, habiendo mostrado una preocupante irregularidad que quedó en evidencia el pasado fin de semana tras desperdiciar una ventaja de dos goles y terminar empatando ante Unión La Calera. Este resultado ha dejado al “Romántico Viajero” estancado en el noveno lugar de la tabla de posiciones con solo 21 puntos, quedando a una distancia de 15 unidades del líder, Colo Colo, una brecha que muchos consideran irremontable. No obstante, el plantel azul ve este próximo compromiso ante O’Higgins como una oportunidad crucial para ponerse al día en el campeonato nacional, cerrar la primera rueda del torneo y trepar directamente hasta el tercer puesto de la clasificación.
Para este trascendental encuentro frente al “Capo de Provincia”, el estratega argentino ha tenido que sortear complejas ausencias de última hora dentro de su convocatoria oficial que merman la estructura habitual del equipo. El talentoso volante Lucas Assadi quedó completamente al margen del partido debido al sensible fallecimiento de su abuelo, mientras que el defensor central Franco Calderón tampoco podrá vestirse de corto tras presentar un cuadro de enfermedad. Estas inesperadas bajas han obligado al cuerpo técnico a reestructurar la pizarra y apostar por variantes en zonas clave para mantener la solidez defensiva y fluidez en el mediocampo.
Ante este panorama, el entrenador ya tiene definida una alineación titular de corte ofensivo donde destaca el regreso de nombres de jerarquía mezclados con juventud para asegurar los tres puntos en calidad de visitante. La escuadra universitaria saltará a la cancha con Gabriel Castellón en portería; una línea defensiva compuesta por Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo y Marcelo Morales; un mediocampo comandado por Lucas Barrera, Israel Poblete y Agustín Arce; dejando en la delantera al tridente compuesto por Maximiliano Guerrero, el experimentado Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez.