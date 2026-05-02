Universidad de Chile hoy disputa un duelo crucial dentro de la Copa de la Liga, en el que los ‘Azules’ se enfrentarán ante Deportes La Serena con la gran necesidad de sumar un triunfo para mantener su ilusión de clasificar a la próxima ronda del torneo.

Previo a este duelo, el ídolo azul Johnny Herrera habló en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports por lo que es el momento que vive Lucas Assadi en el equipo de Fernando Gago, en donde hoy parece haber perdido la titularidad por su nivel.

“Lucas (Assadi) ha tenido muy pocos minutos desde que volvió y todavía no está en su mejor nivel, por tanto si (Ignacio) Vásquez lo está haciendo bien, tendrá que esperar su lugar”, parte indicando Herrera.

Siguiendo en esa misma línea, el ‘Samurai’ considera bastante coherente por parte del DT azul que respalde los buenos rendimientos por sobre los nombres, en la que también la suplencia de Javier Altamirano se responde al gran nivel que ha mostrado Agustín Arce.

Herrera se las deja claras a Assadi en la U | Foto: Photosport

“Tanto (Javier) Altamirano con (Agustín) Arce y también mucho depende de la alineación de Gago”, remarca.

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Finalmente, Herrera dejó un importante por Lucas Assadi, en la que siente que el 10 azul no es un jugador para que cumpla labores defensivas y que este solo debe enfocarse en poder crear en el ataque, en donde indica que su puesto ideal es de nueve y medio.

“Assadi no es un jugador para mandar a defender, es como si a Neymar lo mandarás a defender, tiene que tener libertades. Para mí es un nueve y medio detrás de Lucero y que ahí haga lo que quiera”, cerró.

En Síntesis

Universidad de Chile enfrenta a Deportes La Serena por la Copa de la Liga .

enfrenta a Deportes La Serena por la . Johnny Herrera analizó en TNT Sports la suplencia del volante Lucas Assadi .

analizó en TNT Sports la suplencia del volante . El técnico Fernando Gago prioriza a Ignacio Vásquez y Agustín Arce por rendimiento.