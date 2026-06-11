En el plantel de la Universidad de Chile hacen una fuerte autocrítica por lo que ha sido esta temporada 2026.

Universidad de Chile ya empieza a preparar lo que será su encuentro dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ se verán las caras ante Unión La Calera en un duelo crucial para los dirigidos por Fernando Gago, quienes buscan los tres puntos.

En la previa a este duelo, el defensor Nicolás Ramírez conversó con los medios en conferencia de prensa y se refirió a lo que será este enfrentamiento, en la que indica que han sacado lecciones de sus anteriores dos compromisos en este 2026 ante los ‘Cementeros’.

“Me tocó el primer enfrentamiento de este año, la verdad que los primeros minutos del partido encontramos una identidad que nos favorece, que nos acerca al arco rival y al gol, recibimos un golpe en las llegadas de ellos y el partido cambió de trámite, son partidos apretados, con características del rival, un nueve con experiencia, posicionalmente juega muy bien, aporta mucho al equipo cuando están en un a línea más baja”, parte señalando Ramírez.

Agregando, el ‘Nico’ avisa desde ya que este enfrentamiento será diferente a los anteriores “este va a ser un partido diferente, es un campeonato distinto y nosotros queremos evolucionar en nuestro juego e ir por el resultado que es muy importante”, remarca.

Ramírez habló fuerte y claro en la U | Foto: Photosport

Ramírez y la autocrítica en la U

Haciendo un balance en lo que es la temporada, el defensor indicó que una de las cosas a mejorar a nivel grupal en la Universidad de Chile es poder mantener los buenos momentos dentro de un partido, algo que han estado muy lejos de poder conseguir en el ciclo de Fernando Gago.

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“Lo principal es sostener los buenos momentos que hemos tenidos en tramos del partido, no hemos sido capaces de sostenerlo por gran parte del juego, ese es el punto a mejorar”, remarcó.

Concluyendo, Ramírez señala que dentro de los puntos importantes en esta Universidad de Chile es poder mantener su seguridad defensiva y mejorar en lo que es la eficacia en el arco rival, en donde confía que sus compañeros en el ataque podrán mejorar sus rendimientos para marcar diferencias.

“Mantener la seguridad defensiva, este ha sido un año donde quizás no hemos marcado muchos goles, pero los muchachos están trabajando e insistiendo, esté sostener buenos momentos, nos acercará a marcar más goles y tener resultados positivos que nos acerquen a posiciones donde queremos y aspiramos a estar”, cerró.

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