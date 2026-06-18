Jorge Sampaoli remece el mercado con Talleres: va por una figura de Universidad de Chile

El estratega Jorge Sampaoli viene en busca de esta figura de la U. de Chile para su Talleres de Córdoba.

Universidad de Chile disputa hoy su duelo pendiente ante O’Higgins de Rancagua dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ buscan cerrar de la mejor forma este primer semestre.

Mientras se disputaba este compromiso, una importante noticia fue la que se dio a conocer en las últimas horas y que vincula al ex DT azul, Jorge Sampaoli.

El estratego argentino ya da sus primeros pasos en su etapa como nuevo entrenador de Talleres de Córdoba, en la que ya hace noticia en el mercado de pases y busca reforzarse con una figura de la Universidad de Chile.

Sampaoli busca a esta figura de la U

Barrera en la mira de Sampaoli | Foto: Photosport

Hace unos instantes, el periodista Germán García Grova informó en su cuenta de ‘X’, que Talleres de Córdoba de Jorge Sampaoli está tras los pasos del volante azul, Lucas Barrera.

“Talleres preguntó condiciones por Lucas Barrera. Mediocentro de 20 años cuya ficha pertenece a U. de Chile. El futbolista es del gusto de Jorge Sampaoli“, indicó el comunicador.

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De esta forma, en la Universidad de Chile deberán estar muy atentos a la situación de joven volante azul, que irrumpió con todo en este 2026 de la mano de Fernando Gago y que ya empieza a llamar la atención del equipo de Jorge Sampaoli.

🚨#Talleres preguntó condiciones por Lucas Barrera



📌Mediocentro de 20 años cuya ficha pertenece a #UdeChile



📍El futbolista es del gusto de Jorge Sampaoli pic.twitter.com/IVT1LqtpiI — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) June 18, 2026

En Síntesis

Universidad de Chile juega hoy su partido pendiente ante O’Higgins en Liga de Primera.

juega hoy su partido pendiente ante en Liga de Primera. Jorge Sampaoli asumió como nuevo director técnico de Talleres de Córdoba .

asumió como nuevo director técnico de . El club Talleres de Córdoba consultó condiciones por el mediocampista de 20 años Lucas Barrera.