¿Puede ser convocado? Figura extranjera de la U se postula a La Roja: “En Chile…”

Lucas Barrera fue consultado sobre qué selección le gustaría representar. Es argentino, pero su bisabuelo es chileno.

Una figura de Universidad de Chile comienza a hacerle ojitos a La Roja. A pesar de que nació fuera del país, ya lleva dos años en estas tierras y se ilusiona con un llamado al combinado nacional.

¿De quién se trata? Ese es el caso de Lucas Barrera. En conversación con Soy un Rockstar, el mediocampista argentino de 20 años fue consultado sobre qué selección le gustaría defender.

Y a pesar de que aún no puede, el joven volante se inclinó por representar a este lado de la cordillera. “En Chile“, respondió el futbolista que cada vez suma mayor participación en el elenco universitario.

Pese a ello y tal como se mencionó, la promesa azul todavía no cumple con los requisitos para obtener la carta de nacionalización. Si bien su bisabuelo es chileno, ello no le entrega el beneficio aludido.

A su vez, la FIFA exige cinco años de residencia permanente para autorizar que un jugador pueda vestir la camiseta de un país del que no es originario. Tienen que ser ininterrumpidos y él ya lleva dos.

Lucas Barrera quiere representar a la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

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Lucas Barrera brilla en Universidad de Chile

Durante la vigente campaña, el oriundo de Neuquén ha disputado una totalidad de 14 encuentros. En dichos compromisos, aún no anota su primer gol profesional, pero ha aportado con dos asistencias.

VIDEO: Lucas Barrera quiere jugar por La Roja