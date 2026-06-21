En la U reaccionan al interés de Jorge Sampaoli por contar con Lucas Barrera en Talleres de Córdoba: “Esperemos que…”

Manuel Mayo, gerente deportivo de la U, advirtió que espera que el jugador siga consolidándose y pueda salir en el futuro dejando títulos en la institución.

Universidad de Chile continúa enfocada en el desarrollo de su plantel durante la temporada 2026, donde varios de sus jóvenes valores han ido sumando protagonismo en el primer equipo de la mano de Fernando Gago.

En ese escenario, distintos jugadores comienzan a captar la atención desde el extranjero. Uno de ellos es Lucas Barrera, futbolista que ha venido consolidándose en la U y que ya empieza a aparecer en el radar de distintos clubes de Sudamérica.

Durante los últimos días, el periodista argentino Germán García Grova informó de un posible interés de Jorge Sampaoli para llevar el mediocampista de 20 años a Talleres de Córdoba, situación que fue abordada directamente desde la dirigencia del cuadro azul.

Lucas Barrera lleva 12 partidos desde su debut en el profesionalismo | FOTO: Diego Martin/Photosport

Manuel Mayo y la situación de Lucas Barrera

En la antesala del partido ante Santiago Wandererers por Copa Chile, el gerente deportivo del Romántico Viajero, Manuel Mayo, se refirió al supuesto interés del técnico argentino por el jugador.

“A mí y al club no nos ha llegado nada, pero que suene o que lo vean nos llena de orgullo. Es un jugador que seguimos durante un tiempo cuando estaba en el fútbol formativo, donde incluso Gustavo Canales nos ayudó en ese seguimiento”, señaló.

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Además, Mayo destacó el presente del oriundo de Neuquén y su proyección en el club laico. “Nos pone contentos que este proyecto se esté consolidando, él se está ganando un puesto y esperemos que cuando le toque partir sea con títulos en la U y no tan luego”, sentenció.

Es así como en la U miran con cierta tranquilidad el presente de Barrera, valorando su crecimiento dentro del plantel y proyectando su futuro como una de las piezas jóvenes a seguir.

En resumen…

En la U reaccionaron al supuesto interés de Jorge Sampaoli por Lucas Barrera, destacando su crecimiento y asegurando que, por ahora, no existe ningún contacto formal desde Talleres de Córdoba.