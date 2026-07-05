El DT de Universidad de Chile abordó los casos de Elías Rojas y Lucas Barrera. Destacó el momento de los juveniles.

Universidad de Chile se impuso 3-2 sobre Santiago Wanderers por Copa Chile. Un compromiso que le sirvió al cuadro azul para llegar a la cima del grupo D: está primero con 10 puntos.

Y ello, en medida, es gracias a la sangre joven. Eso bien lo sabe Fernando Gago, que elogió a dos canteranos del conjunto estudiantil. Los destacó en conferencia de prensa tras la victoria.

¿A quiénes mencionó? Tras ser consultado por Elías Rojas, lo valoró, pero también aludió al caso Lucas Barrera. Ambos fueron desde el arranque y se han convertido en piezas inamovibles en la estelaridad.

“Elías está en crecimiento. Hoy le está tocando jugar, también le ha tocado a Lucas, que también es joven. Son jugadores que los vamos a necesitar durante todo el año”, lanzó.

“Creo que hoy estaban para iniciar los dos y son jugadores con un potencial para seguir creciendo. No hay que apresurarnos y pensar que van a ser titulares todos los partidos”, agregó.

Elías Rojas y Lucas Barrera suman bonos en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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La advertencia de Fernando Gago en Universidad de Chile

Sobre la misma línea, el entrenador profundizó en su reflexión y adelantó que los dos juveniles tendrán que seguir confirmando sus capacidades paso a paso. No tienen nada asegurado.

“Es un proceso de crecimiento, son chicos. Los vamos a tratar de acompañar para que el proceso sea lo más rápido y lo mejor posible para ellos“, cerró.