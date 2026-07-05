Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de WhatsApp!
Copa Chile

Fernando Gago elogia a dos figuras de Universidad de Chile: “Los vamos a necesitar”

El DT de Universidad de Chile abordó los casos de Elías Rojas y Lucas Barrera. Destacó el momento de los juveniles.

Fernando Gago valoró a dos promesas de Universidad de Chile.
© PhotosportFernando Gago valoró a dos promesas de Universidad de Chile.

Universidad de Chile se impuso 3-2 sobre Santiago Wanderers por Copa Chile. Un compromiso que le sirvió al cuadro azul para llegar a la cima del grupo D: está primero con 10 puntos.

Y ello, en medida, es gracias a la sangre joven. Eso bien lo sabe Fernando Gago, que elogió a dos canteranos del conjunto estudiantil. Los destacó en conferencia de prensa tras la victoria.

+ Seguinos en

¿A quiénes mencionó? Tras ser consultado por Elías Rojas, lo valoró, pero también aludió al caso Lucas Barrera. Ambos fueron desde el arranque y se han convertido en piezas inamovibles en la estelaridad.

Elías está en crecimiento. Hoy le está tocando jugar, también le ha tocado a Lucas, que también es joven. Son jugadores que los vamos a necesitar durante todo el año”, lanzó.

Creo que hoy estaban para iniciar los dos y son jugadores con un potencial para seguir creciendo. No hay que apresurarnos y pensar que van a ser titulares todos los partidos”, agregó.

Elías Rojas y Lucas Barrera suman bonos en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Elías Rojas y Lucas Barrera suman bonos en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

La advertencia de Fernando Gago en Universidad de Chile

Sobre la misma línea, el entrenador profundizó en su reflexión y adelantó que los dos juveniles tendrán que seguir confirmando sus capacidades paso a paso. No tienen nada asegurado.

Ver también

Primer refuerzo de la U: Esto es lo que pagaron los azules por el argentino Gonzalo Reyna

“Es un proceso de crecimiento, son chicos. Los vamos a tratar de acompañar para que el proceso sea lo más rápido y lo mejor posible para ellos“, cerró.

Martín Aliaga
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones