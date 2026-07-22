Padre de Rodrigo de Paul rompe el silencio sobre las teorías conspirativas en Argentina tras la final del Mundial 2026: “Creo que…”

En medio del debate que se instaló en Argentina después de la final, una voz cercana a uno de los referentes de la selección decidió hablar.

La derrota de la Selección Argentina ante la Selección de España en la final del Mundial 2026 no solo dejó análisis futbolísticos, sino también una serie de conversaciones alrededor de lo ocurrido en la previa y durante el partido.

Con el paso de los días, la discusión se trasladó desde lo deportivo hacia distintas interpretaciones que comenzaron a circular principalmente en redes sociales, pues algunos hinchas y periodistas argentinos comenzaron a instalar teorías sobre supuestos factores externos que habrían influido en el resultado.

Mientras la polémica sigue presente en parte del entorno del fútbol argentino, desde el círculo cercano de los protagonistas comenzaron a aparecer voces que entregaron una mirada diferente.

Roberto de Paul y las teorías conspirativas en Argentina

En esta oportunidad, fue el padre del mediocampista Rodrigo de Paul, Roberto de Paul, quien decidió referirse al tema y explicar por qué no comparte esas interpretaciones.

“No, esos temas los divido. Estos son campeonatos, más una Copa del Mundo. Yo no creo en todas esas cosas. Creo que hay mucho invento de eso”, señaló en una entrevista en La inmensa minoría, el ciclo de Radio con Vos (FM 89.9).

Rodrigo de Paul y Lionel Messi recibiendo las medallas del segundo lugar | FOTO: Andrew Harnik/Getty Images

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Además, Roberto defendió el esfuerzo que realizan los futbolistas para llegar a disputar una competencia de esta magnitud. “Yo no creo que un jugador se prepare durante años para que alguien venga y diga ‘tenés que perder’. Aparte, sacan palabras de contexto. Las redes en algunas cosas son muy buenas y en otras muy malas. Hay que tomarlo y vivir”, indicó.

“Yo no creo que en una competición tan alta haya estas cosas. Que alguien tenga que perder o algo, no lo creo”, concluyó.

En resumen…

El padre de Rodrigo De Paul se refirió a las teorías conspirativas que surgieron en Argentina tras la final del Mundial 2026 y descartó que exista algún tipo de situación externa detrás del resultado.

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